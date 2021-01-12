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美取消對台交往限制 孫大千：兩岸應防被算計為人作嫁

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千指美國總統川普若真為台灣好，為何過去3年沒做為？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千指美國總統川普若真為台灣好，為何過去3年沒做為？圖／取自孫大千臉書

美國務卿龐培歐日前宣布取消對台交往限制，引發各界震驚。前立委孫大千說，這根本就是川普請客，卻叫拜登買單；如果川普真的這麼力挺台灣，為什麼要等到任期快要結束時才大量釋出對台善意？在美中台三角關係的格局中，引爆台海戰爭絕對不符合中國大陸和台灣的利益，因為一旦爆發軍事衝突，雙方都會付出沉重的代價。唯獨美國，付出的代價最小，得到的回報卻最大。

孫大千指出，川普打的如意算盤，第一，利用台灣激怒中共，營造美國國內的反中浪潮，強化川普在總統大選時的反中論述；第二，升高台灣海峽軍事緊張的情勢，讓台灣人民願意大量向美國進行軍事採購。而軍火產業一向是共和黨最重要的金主。

第三，派幾個無足輕重的官員訪問台灣，既不用付出實質經貿利益，反而可以迫使北京政府不得不做出反應；第四，倘若中共忍受不住，在台海爆發局部衝突，美國正好可以藉此機會對北京政府實施經濟制裁，一舉把中國大陸的經濟打回20年前。

孫說，如果台灣和中國大陸都能夠看得懂其中的奧妙，雙方政府都是聰明人，應該知道要怎麼做，才能夠趨吉避凶，以免受人算計為人作嫁。

川普 北京

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