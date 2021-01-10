快訊

陽交大學首任校長林奇宏勝出 產學界批是「上面要的人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取消美台交往限制 學者：還須考量變數

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
美國國務卿龐培歐宣布取消美台官方交往限制。 (photo by Gage Skidmore on Wikimedia underCC3.0)
美國國務卿龐培歐宣布取消美台官方交往限制。 (photo by Gage Skidmore on Wikimedia underCC3.0)

「對於取消美台官方交往限制，還有變數須考量！」曾在駐美國代表處擔任國會組與政治組長的大使趙麟10日受訪表示，美國務院宣布取消美台官方交往限制，還須考量宣布時間點微妙、美國國會內部的角力等變數。政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博則認為，這只是形式上解除美台交往限制，不會有實質上的突破。

須考量四點變數

趙麟表示，美台過去官方訪問受到很多限制，只能進行各種權宜的逐案安排，這次美國國務卿龐培歐宣布取消美台官方交往限制，是一個好消息，但須考量四點變數。

「首先，宣布時間點微妙，剛好在美國國會暴動後。」趙麟表示，包含龐培歐在內的川普政府即將離任，卻在全美都關注暴動議題的當下，將美台官方互訪提上檯面，對台是否有利，有待觀察；第二，為美國國會內部的角力，龐培歐雖宣布涉及美台官方互訪限制取消，但現在美國國會參眾議院都是民主黨占多數，國會結構已改變，因此現在的議員對該法的執行及共識，有待觀察。

趙麟指出，第三，為美國政府的更迭，川普政府支持台灣不遺餘力，但即將離任，且現在川普政府在美國國內的聲望如過街老鼠，拜登團隊官員也表示會落實一個中國政策的承諾，「龐培歐這項聲明拜登政府是否埋單，還無法確定。」；第四，為中共政府的反應，雖然不用看得過於重要，但也不能忽視，因為勢必會對兩岸關係造成影響。

小心淪為美中競爭棋子

黃奎博表示，川普政府距離卸任剩下不到11天，國務卿龐培歐雖宣布把美台官方交往限制取消，但他離任後，就要看新的國務卿的做法；台灣民眾基本上都樂見與美國關係更進一步，但也會擔心龐培歐在任內這麼長的時間，卻在卸任前11天才取消限制，「箇中原因令人好奇。」

「若龐培歐真的挺台灣，大可早一點取消限制，讓台美雙方有可能藉由更高層級的互訪，突破過去的框架。」黃奎博說，現在宣示後，可能只有形式上解除美台官方交往限制，看起來不會有實質上的進展及突破；新任國務卿也或許會利用恢復對台灣的限制一事，與中國大陸談判。

黃奎博指出，AIT前處長包道格、AIT前理事主席卜睿哲及歐巴馬時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文針對龐培歐的聲明，都不是百分之百正面看待；華府外交圈許多人士都對這項聲明謹慎看待。他認為，台灣在變化快速的美中台關係中，須非常小心，要以國家利益及中華民國主權尊嚴為行動準則，不要淪為美中競爭時被擺出的一顆旗子。

【更多精采內容，詳見

龐培歐 黃奎博

延伸閱讀

游錫堃：盼台美關係持續深化 直至建立邦交

推特、臉書等社媒紛封鎖川普 中國網民狂酸：來微博、TikTok

龐培歐掀前後任政府論戰 麥艾文：這麼好怎麼不早做

刪美台交往限制 拜登團隊：落實台灣關係法與一中政策

相關新聞

美取消美台交往限制 學者：拜登若恢復 會被打成親中

美國國務卿龐培歐9日宣布解除美台交往限制，英國衛報報導，華府智庫布魯金斯研究所高級研究員萊特（Thomas Wright...

取消美台交往限制 學者：還須考量變數

「對於取消美台官方交往限制，還有變數須考量！」曾在駐美國代表處擔任國會組與政治組長的大使趙麟10日受訪表示，美國務院宣布取消美台官方交往限制，還須考量宣布時間點微妙...

學者：台美交往不受限 追認既存事實約制親共人士

美國國務院今天宣布取消台美雙方官員交往限制。學者表示，相關限制近年已漸取消，此舉是追認一個既存事實，同時也是台旅法、台北...

取消美台官方交往限制 民眾黨：萊豬讓利結果

美國國務院宣布取消美台官方交往限制，民眾黨今天表示，樂見台美關係升溫，但川普政府任期將屆滿，進口萊豬的讓利成果，能否在拜...

游錫堃：盼台美關係持續深化 直至建立邦交

美國國務卿龐培歐9日發布聲明，宣布解除美台交往限制。立法院長游錫堃表示，期盼台美夥伴關係在「五法六保證」的法律架構下，能...

美宣布取消台美接觸限制 江啟臣：盼延續到拜登政府

美國國務卿龐佩奧9日發表聲明，取消所有先前國務院「對台交往準則」所有對台美官方接觸的限制。國民黨主席江啟臣今受訪指出，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。