取消美台交往限制 學者：還須考量變數

「對於取消美台官方交往限制，還有變數須考量！」曾在駐美國代表處擔任國會組與政治組長的大使趙麟10日受訪表示，美國務院宣布取消美台官方交往限制，還須考量宣布時間點微妙、美國國會內部的角力等變數。政大國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博則認為，這只是形式上解除美台交往限制，不會有實質上的突破。

須考量四點變數

趙麟表示，美台過去官方訪問受到很多限制，只能進行各種權宜的逐案安排，這次美國國務卿龐培歐宣布取消美台官方交往限制，是一個好消息，但須考量四點變數。

「首先，宣布時間點微妙，剛好在美國國會暴動後。」趙麟表示，包含龐培歐在內的川普政府即將離任，卻在全美都關注暴動議題的當下，將美台官方互訪提上檯面，對台是否有利，有待觀察；第二，為美國國會內部的角力，龐培歐雖宣布涉及美台官方互訪限制取消，但現在美國國會參眾議院都是民主黨占多數，國會結構已改變，因此現在的議員對該法的執行及共識，有待觀察。

趙麟指出，第三，為美國政府的更迭，川普政府支持台灣不遺餘力，但即將離任，且現在川普政府在美國國內的聲望如過街老鼠，拜登團隊官員也表示會落實一個中國政策的承諾，「龐培歐這項聲明拜登政府是否埋單，還無法確定。」；第四，為中共政府的反應，雖然不用看得過於重要，但也不能忽視，因為勢必會對兩岸關係造成影響。

小心淪為美中競爭棋子

黃奎博表示，川普政府距離卸任剩下不到11天，國務卿龐培歐雖宣布把美台官方交往限制取消，但他離任後，就要看新的國務卿的做法；台灣民眾基本上都樂見與美國關係更進一步，但也會擔心龐培歐在任內這麼長的時間，卻在卸任前11天才取消限制，「箇中原因令人好奇。」

「若龐培歐真的挺台灣，大可早一點取消限制，讓台美雙方有可能藉由更高層級的互訪，突破過去的框架。」黃奎博說，現在宣示後，可能只有形式上解除美台官方交往限制，看起來不會有實質上的進展及突破；新任國務卿也或許會利用恢復對台灣的限制一事，與中國大陸談判。

黃奎博指出，AIT前處長包道格、AIT前理事主席卜睿哲及歐巴馬時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文針對龐培歐的聲明，都不是百分之百正面看待；華府外交圈許多人士都對這項聲明謹慎看待。他認為，台灣在變化快速的美中台關係中，須非常小心，要以國家利益及中華民國主權尊嚴為行動準則，不要淪為美中競爭時被擺出的一顆旗子。

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