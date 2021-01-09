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聯合國大使訪台、美國會暴動 朱立倫：訪問意義何在？

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨前主席朱立倫（中）說，這個訪問到底意義到底何在，民進黨可能應該要跟民眾說清楚講明白。記者王敏旭／攝影
國民黨前主席朱立倫（中）說，這個訪問到底意義到底何在，民進黨可能應該要跟民眾說清楚講明白。記者王敏旭／攝影

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣，不過美國國會卻傳出暴動，國民黨前主席朱立倫說，這個訪問到底意義到底何在，民進黨可能應該要跟民眾說清楚講明白。

朱立倫表示，有客人來都是歡迎的，但他必須要強調一件事情，駐聯合國大使能不能支持UN for ROC，能不能真正支持中華民國重返聯合國，這些都是很大的疑慮。

朱立倫說，這最關鍵時刻，看到美國發生動亂，而眾議院有一個強烈的主張，連台灣的女兒趙小蘭部長都已經宣布辭職，重要的閣員、幕僚都已經宣布辭職，一個禮拜之後要交接，美國發生嚴重內部動論，訪問到底意義到底何在。

而美國政權面臨交接，朱立倫指出，台灣從選前單壓一邊到選後的作為，以及現在即將下台的政府的作為，台灣後續可能要付出的代價，是民進黨以及現在的執政當局要想清楚的。

朱立倫 聯合國 民進黨

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