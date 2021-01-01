北市府跨年倒數煙火璀璨 柯文哲：讓台灣再次被看見

北市府跨年晚會照常舉辦，台北市長柯文哲2020年晚間11點50分左右，帶領市府團隊首長、夫人陳佩琪一同上跨年晚會舞台，陪民眾一同倒數。柯文哲致詞表示，他感謝醫護、警政消防、防疫旅館業者、籌辦這次跨年團隊及共同守護這個城市的夥伴，「讓我們在這次全世界的防疫戰場上，讓台灣再次被看見。」

柯文哲在跨年最後倒數第13個小時，宣布今年跨年晚會照辦，經歷整個防疫挑戰，柯文哲說，過去300多天，台北市經歷多次挑戰從未遲疑，尤其17年前的SARS抗疫經驗，讓台灣這次更有信心，以穩定的步伐、與正確方向，努力捍衛台灣這片土地。

柯文哲也提到，面對全球困局，其實內心也有擔心，但他從來都沒有氣餒，這一年來，從中央到地方、政府到社會，大家互相合作，一起挺過這段辛苦日子。

柯說，台北作為台灣面向全世界的主舞台，他要向這座城市的人民說聲謝謝，謝謝這一年來，對這座城市的支持，一同面對挑戰、共同守護台北、守護台灣。

柯文哲感謝現場看煙火的民眾、守在電視機、網路的大家，柯說，「台北市能舉辦跨年活動，是大家過去一年來努力的成果」，要珍惜現在所擁有，台灣未來也會繼續堅定向前進，要相信未來一定會變得更美好。