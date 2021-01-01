聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市府跨年倒數煙火璀璨 柯文哲：讓台灣再次被看見
北市府跨年晚會照常舉辦，台北市長柯文哲2020年晚間11點50分左右，帶領市府團隊首長、夫人陳佩琪一同上跨年晚會舞台，陪民眾一同倒數。柯文哲致詞表示，他感謝醫護、警政消防、防疫旅館業者、籌辦這次跨年團隊及共同守護這個城市的夥伴，「讓我們在這次全世界的防疫戰場上，讓台灣再次被看見。」
柯文哲在跨年最後倒數第13個小時，宣布今年跨年晚會照辦，經歷整個防疫挑戰，柯文哲說，過去300多天，台北市經歷多次挑戰從未遲疑，尤其17年前的SARS抗疫經驗，讓台灣這次更有信心，以穩定的步伐、與正確方向，努力捍衛台灣這片土地。
柯文哲也提到，面對全球困局，其實內心也有擔心，但他從來都沒有氣餒，這一年來，從中央到地方、政府到社會，大家互相合作，一起挺過這段辛苦日子。
柯說，台北作為台灣面向全世界的主舞台，他要向這座城市的人民說聲謝謝，謝謝這一年來，對這座城市的支持，一同面對挑戰、共同守護台北、守護台灣。
柯文哲感謝現場看煙火的民眾、守在電視機、網路的大家，柯說，「台北市能舉辦跨年活動，是大家過去一年來努力的成果」，要珍惜現在所擁有，台灣未來也會繼續堅定向前進，要相信未來一定會變得更美好。
柯文哲說，過去一年，台北與世界並肩作戰，未來一年，當世界重新張開雙臂，台北已經準備好，重新要與世界一起大步向前，祝大家新年平安，新的一年繼續努力。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言