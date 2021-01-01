逛高雄跨年活動 楊秋興：感受到年輕人的活力

前高雄縣長楊秋興昨天晚間出現在高雄跨年活動的駁二藝術特區、大港橋附近，他說看到逛駁二的人以年輕人居多，發覺自己是最老的，同時感受到保持年輕之心最重要。他認為高雄跨年活動的光之劇場可能場域太大， 感受不是特別多，街頭藝人的表演和觀眾的反應令他印象深刻。

楊秋興說，昨天到駁二旁的一家餐廳參加餐會，餐後就到駁二走走，大港橋他之前走過3趟，是很好的設計，有特色。

「逛駁二和這次跨年活動會場，放眼望去多是年輕人，我是最老的那一位。」楊秋興笑說，不管多少歲，保持年輕的心很重要。

他說，駁二可以說是高雄很有特色的地方，連街頭藝人表演也令他印象深刻，尤其有的家長拿錢給小朋友讓小朋友放入藝人的小費箱，是很好的生活教育。

楊秋興在高雄港邊一棟大樓裡有一間房子，他昨晚和多位朋友在這裡看高雄跨年活動，覺得視野不錯，2020年倒數時也在此遠望高雄的環港煙火，迎接新的一年。