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逛高雄跨年活動 楊秋興：感受到年輕人的活力

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前高雄縣長楊秋興2020年12月31日也到高雄駁二藝術特區感受跨年活力。圖／本報資料照 片
前高雄縣長楊秋興2020年12月31日也到高雄駁二藝術特區感受跨年活力。圖／本報資料照 片

前高雄縣長楊秋興昨天晚間出現在高雄跨年活動的駁二藝術特區、大港橋附近，他說看到逛駁二的人以年輕人居多，發覺自己是最老的，同時感受到保持年輕之心最重要。他認為高雄跨年活動的光之劇場可能場域太大， 感受不是特別多，街頭藝人的表演和觀眾的反應令他印象深刻。

楊秋興說，昨天到駁二旁的一家餐廳參加餐會，餐後就到駁二走走，大港橋他之前走過3趟，是很好的設計，有特色。

「逛駁二和這次跨年活動會場，放眼望去多是年輕人，我是最老的那一位。」楊秋興笑說，不管多少歲，保持年輕的心很重要。

他說，駁二可以說是高雄很有特色的地方，連街頭藝人表演也令他印象深刻，尤其有的家長拿錢給小朋友讓小朋友放入藝人的小費箱，是很好的生活教育。

楊秋興在高雄港邊一棟大樓裡有一間房子，他昨晚和多位朋友在這裡看高雄跨年活動，覺得視野不錯，2020年倒數時也在此遠望高雄的環港煙火，迎接新的一年。

跨年 疫情 新冠肺炎

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