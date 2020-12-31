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台北跨年晚會管制區內空蕩蕩 工作人員：人數不到去年一半

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
管制區外圍也聚集部分人潮在觀看表演。記者鍾維軒／攝影
管制區外圍也聚集部分人潮在觀看表演。記者鍾維軒／攝影

台北跨年晚會熱鬧登場，但截至晚間7點，場內約4400人，有不少民眾在管制區外看表演，但人潮還是比以往跨年少了非常多。工作人員透露，過去7點半人潮早就爆滿了，現在管制區內人數還不到過去的一半；林先生則說，因為擔心疫情，所以就不進管制區人擠人，但沒想到其實裡頭人也很少。

受疫情影響，北市府前跨年晚會必須戴口罩、量測體溫，且完成實聯制才能進場，民眾幾乎不用排隊，只要完成實聯制就可以進場，第一波的人潮紓解之後，到7點半左右，松高路、松壽路和仁愛路管制區的21處通道並沒有排隊人潮。

管制範圍分成9區塊，大約7點半左右，舞台前2個管制區雖然還有空間，但為了4萬人總量管制，都禁止民眾進入，其餘管制區內人數寥寥無幾，民眾現在只能從仁愛路四段和基隆路一段路口進入，也有不少民眾聚集在管制區外不願意進入。

李先生表示，自己是剛好路過，就停下來聽音樂，也不想要進去，就算是以往跨年，也不喜歡人擠人，而今年的數少了超過一半以上。至於擔不擔心疫情？李先生說，只要保護好自己，離其他人遠一點就好。

連小姐說，今年人少一點，但也是保護大家健康，不會擔心感染，「如果連市府廣場都要擔心，那大家都要去山上了，對防疫有信心」。林先生則說，進去管制區內很麻煩，也不確定裡頭有多少人，所以寧可在管制區外看表演。

工作人員透露，往年同個時間，人潮早就擠到看不見盡頭，但今年管制區內的人潮非常少，還不到過去的一半。防疫部分，工作人員說，其實民眾都願意配合戴口罩、不飲食，而且不少工作人員盯場，如果不配合也會進行勸導，但目前還沒碰到。

為了因應疫情，今年的跨年晚會，管制區內舉牌工作人員、警察相當多，工作人員手持「口罩全程戴好戴滿，全程禁止飲食(喝水除外)」的字牌，員警也在場內到處巡邏，若有民眾飲食，工作人員表示，將第一時間勸導制止，做不聽則會開罰。

舞台前2個管制區雖然還有空間，但為了總量管制，已經禁止民眾進入。記者鍾維軒／攝影
舞台前2個管制區雖然還有空間，但為了總量管制，已經禁止民眾進入。記者鍾維軒／攝影

跨年 疫情 新冠肺炎

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