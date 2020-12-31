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北市跨年19時逾4000人進場 秩序良好觀眾自制力佳

中央社 / 台北31日電
新冠肺炎疫情雖有升溫趨勢，台北市政府評估後仍決定跨年晚會不停辦，3市府前廣場主舞台區1日下午早早就有民眾到場占好位置，期待精彩表演。 中央社
新冠肺炎疫情雖有升溫趨勢，台北市政府評估後仍決定跨年晚會不停辦，3市府前廣場主舞台區1日下午早早就有民眾到場占好位置，期待精彩表演。 中央社

北市跨年晚會因新冠肺炎英國變種病毒入境，管制人數從8萬人下修至4萬人。觀傳局表示，統計至晚間7時，進場人數約4400人，場內秩序良好，沒有人違規脫口罩或飲食。

北市跨年晚會不畏新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情照常舉辦，民眾自下午3時許開始進入管制區，不過因出現英國變種病毒病例，北市府將管制人數由8萬人下修為4萬人。

台北市政府觀光傳播局表示，目前約4400人進入管制區，可能因疫情、寒流加上上班日，人潮湧入的時間點比較難估，再繼續觀察。

觀傳局表示，此次跨年規定進入管制區必須戴口罩、禁飲食，有安排志工在場內維持秩序，目前一切良好，沒有人違規，「大家都還蠻自制的」。

跨年 疫情 新冠肺炎

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