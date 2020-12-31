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北市跨年19時逾4000人進場 秩序良好觀眾自制力佳
北市跨年晚會因新冠肺炎英國變種病毒入境，管制人數從8萬人下修至4萬人。觀傳局表示，統計至晚間7時，進場人數約4400人，場內秩序良好，沒有人違規脫口罩或飲食。
北市跨年晚會不畏新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情照常舉辦，民眾自下午3時許開始進入管制區，不過因出現英國變種病毒病例，北市府將管制人數由8萬人下修為4萬人。
台北市政府觀光傳播局表示，目前約4400人進入管制區，可能因疫情、寒流加上上班日，人潮湧入的時間點比較難估，再繼續觀察。
觀傳局表示，此次跨年規定進入管制區必須戴口罩、禁飲食，有安排志工在場內維持秩序，目前一切良好，沒有人違規，「大家都還蠻自制的」。
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