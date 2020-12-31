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義大世界跨年會場備妥5千張椅子 晚間8點開始直播

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
現場備妥5千張紅板凳，只有飯店房客與別墅區居民才有資格入場參與跨年晚會。圖／義大世界提供
現場備妥5千張紅板凳，只有飯店房客與別墅區居民才有資格入場參與跨年晚會。圖／義大世界提供

義大世界跨年夜施放十分十秒跨年焰火，象徵成立十周年十全十美。義大世界指出，今晚8點跨年晚會登場，藝人楊乃文、楊丞琳、「情歌王子」Bii畢書盡等人在跨年前後壓軸演出。因疫情關係，跨年晚會改成線上直播，只允許義大皇家酒店、義大天悅飯店、跨年住房套裝專案房客，以及義大別墅社區住戶採實名制參加跨年晚會。

義大世界跨年晚會只開放有資格的飯店住客與別墅區住戶進入會場，總數不超過5千人。現場擺放5千張椅子、間距1.6公尺，民眾須持義大世界印證的實名票才能入場，民眾須量體溫、戴口罩，除喝水外禁止飲食，入口處有專人檢查入場券。

義大世界今凌晨宣布，因應COVID-19疫情，「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」改為線上直播，一般民眾及已取得VIP觀賞區入場券的民眾不得入場。晚間8點開始，華視主頻、華視新聞資訊台、華視YouTube頻道轉播，直播晚會全程，現場演唱歌手將與電視機前民眾一同迎接2021年。

跨年 疫情 新冠肺炎

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