宜蘭市羅東鎮跨年晚會 不開放民眾入場改直播

日前英國返台確診少年案792被證實為國內首宗英國變種病毒個案，各縣市無不繃緊神經因應，紛紛將跨年活動改為線上觀看，降低群聚風險。有網友認為，既然已無法現場同歡，不如直接取消，還可以省一筆錢，結果被知情人士打臉：「事情沒那麼簡單」。

2020-12-31 13:38