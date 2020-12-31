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宜蘭市羅東鎮跨年晚會 不開放民眾入場改直播

中央社 / 宜蘭31日電

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，宜蘭縣羅東鎮、宜蘭市跨年晚會均取消民眾入場觀賞表演，改採線上直播方式。

宜蘭市長江聰淵今天表示，宜蘭市跨年晚會活動取消舊城南路道路管制，舞台表演區及舞台前觀賞區不開放民眾入場，跨年晚會改採線上直播方式，元旦升旗典禮則配合防疫取消辦理。

羅東鎮長吳秋齡指出，為避免人潮大量群聚，造成防疫疑慮，羅東鎮跨年晚會取消民眾入場觀賞及施放煙火，跨年晚會改採直播方式。

另外，羅東鎮元旦升旗健走及摸彩活動也都取消，鎮公所並啟動街友防寒救助機制，下午5時將在中山公園福德廟發放200個便當、400個口罩及暖暖包。

蘇澳鎮長李明哲表示，經鎮公所與各界機關團體審慎評估討論後，為保障民眾健康，一切以防疫為優先，2021蘇澳鎮元旦升旗及健行活動取消辦理。

冬山鄉長林峻輔也宣布取消冬山鄉元旦健行活動，至於冬山鄉元旦升旗典禮則不開放民眾參加。

跨年 疫情 新冠肺炎

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