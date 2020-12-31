麗寶樂園跨年演唱會 限制3萬人實聯制進場

麗寶樂園渡假區指出，12月31日、110年1月1日的兩場「台中麗寶跨年雙演唱會」照常舉辦。現場限制3萬人，需量體溫、戴口罩、實聯制進場，禁止飲食，若不配合不開放進場。

台灣出現首例英國變種病毒，桃園市、台南市、嘉義市、高雄市、台中市、基隆市及彰化市等縣市接連宣布跨年活動取消民眾進場、改採線上轉播，台北市今天早上宣布跨年晚會照常舉辦。

麗寶樂園渡假區在12月31日、1月1日舉辦兩場「台中麗寶跨年雙演唱會」，準備近6000發的精彩煙火秀。今天的晚會由經典團體5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸演出。

麗寶樂園渡假區今天表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，「台中麗寶跨年雙演唱會」僅開放3萬人進入活動管制範圍，在麗寶Outlet Mall前停車場設置管制區域，並規劃管制點，民眾必須先完成實聯制填寫，量體溫、消毒雙手後才可進入管制範圍，且需全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食。

若民眾為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），也不得參加活動，違反相關防疫規範者，責請衛生主管機關依法處理。

今年煙火施放近6000發，以平均每秒10發煙火的高密度設計編成精采煙火秀，2天施放長度共10分鐘，煙火節目分成「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼。