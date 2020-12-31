跨年全改直播！他批「不如取消」省一筆 慘被內行人嗆爆

日前英國返台確診少年案792被證實為國內首宗英國變種病毒個案，各縣市無不繃緊神經因應，紛紛將跨年活動改為線上觀看，降低群聚風險。有網友認為，既然已無法現場同歡，不如直接取消，還可以省一筆錢，結果被知情人士打臉：「事情沒那麼簡單」。

近日因新冠病毒出現傳染性強的變種病毒株，全球疫情生變，國內為嚴守防線，六都除台北市外，跨年晚會皆不開放民眾入場，一律改為線上直播，減少民眾群聚機會。有網友在批踢踢發文抱怨，如果不能去現場跨年感受氣氛，倒不如去看五月天的演唱會就好，那些改成線上直播的縣市什麼不乾脆取消跨年晚會，省一點公帑？

部分網友也認同他的觀點，表示「我也覺得乾脆取消或全台合辦，把場地費、煙火錢等省一省，這樣不是更好」、「已經花的就算了，但停辦總有一些錢可以省下來吧」，有人則擔心現場空虛藝人不習慣，「台下都沒人，這樣主持人和歌手會不會感覺很奇怪」。

不過對內行人來說一眼就能看出關鍵，直嗆原PO「你是不是還沒出社會，或是沒簽過合約啊」，認為演出前一天一切設備都已準備就緒，「錢已經花了」、「你以為取消不用給錢嗎」、「有什麼東西是提前一天還沒準備好的？沒出社會嗎」、「市府不會比較省甚至還要付違約金」。

今晚（31日）如期舉辦的跨年晚會包括北市府跨年晚會、桃園五月天演唱會、台東阿妹跨年演唱會，皆管制入場人數，並要求嚴守實名制、戴口罩、禁飲食等防疫規定。