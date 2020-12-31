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台北市跨年照辦 政院：盼防疫能確實

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「我們希望台北市落實防疫措施！」針對各地紛將跨年改為線上直播，台北市仍堅持辦理，政院秘書長李孟諺呼籲北市要做好指揮中心的5大防疫措施。另外國發會預測明年台灣經濟成長率將達4.2%，媒體質疑如何達成，國發會表示，各國逐漸復甦，配合寬鬆貨幣政策下，有機會帶動台灣經濟成長。

北市活動須遵守準則

台北市長柯文哲30日一早宣布跨年活動照辦，但其他縣市採取線上直播。衛福部次長薛瑞元回應，指揮中心有定5個原則，地方若仍要舉行跨年活動的話，居家檢疫、隔離、自主健康管理者與發燒症狀者不能進場，主辦方須提供手部清潔用品、醫療應變措施，民眾須攜帶手機、全程配戴口罩，不得飲食。

他補充，如果是室內活動的話，不得販售無座位票且必須落實實聯制。李孟諺也提醒疫情可能會有變化，昨天發現英國變種病毒，指揮中心宣布提高防疫等級，院長也呼籲國人減少大型聚會，總統府元旦升旗也取消民眾參與，原則上減少大型聚會，政院尊重柯市長決策，但希望做好防疫措施，避免防疫破口。

台灣明年景氣樂觀

有媒體提問，拜登政府上台後，台美關係將會如何發展？經濟部次長陳正祺回說，拜登目前定調跟盟邦接觸往來、視中國為競爭對手、關稅目前不打算取消與聚焦國內經濟政策與疫情處理，但台美經濟網絡繁榮關係展現美國產官學「強化與台灣供應鏈合作」的共識，因此對於未來強化與美關係表示樂觀。

國發會近日預測台灣經濟明年將會成長3.8%-4.2%，在場有媒體質疑要如何達成？國發會主委高仙桂表示，主要看全球經濟景氣復甦強度與時間，歐美地區最近有變種病毒，可能會衝擊未來復甦的強度。

但她也提到，主要工業國家仍採取寬鬆的貨幣政策，加上各國防疫逐漸累積經驗下，變種病毒影響應該不會太大。台灣在出口、投資的成長帶動下，有機會達成預測目標。

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跨年 疫情 新冠肺炎

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