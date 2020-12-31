雲林3場跨年晚會照辦 元旦升旗改線上直播

雲林縣今晚3場跨年晚會照常舉辦，縣長張麗善表示，自己與縣府團隊不會出席相關跨年活動，也不鼓勵外縣市民眾參與，而元旦升旗典禮改為線上直播、不開放民眾入場，並取消健走活動。

台灣出現首例英國變種病毒，高雄市、嘉義市等縣市從昨晚起紛紛宣布跨年晚會改為線上直播。雲林縣今年跨年活動有劍湖山世界2021跨年煙火秀、斗六市公所2021星耀跨年夜、西螺鎮公所High翻西螺2021跨年演唱會，活動如期舉辦，主辦單位強調會加強防疫措施。

張麗善今天早上到麥寮國小參加月光下公益籃球邀請賽，接受中央社記者訪問時表示，雲林縣政府並無主辦跨年活動，縣內其他跨年晚會，縣府已與鄉鎮市及民間活動的主辦單位聯繫，要求若照常舉辦必須落實防疫措施，確保鄉親的健康。

張麗善說，自己與副縣長謝淑亞以及縣府主管們均不會出席相關跨年活動，也不鼓勵外縣市鄉親跨區參與。

雲林縣府原定元旦在虎尾鎮公所前廣場舉辦的「2021雲林遇健愛 旗心向前行」元旦升旗典禮將改為臉書直播，不開放民眾入場，並取消健走活動，原定發放的餐盒將全數捐給縣內弱勢團體。

張麗善呼籲民眾，若參加各項活動一定要戴口罩、勤洗手，做好自身的防疫準備。