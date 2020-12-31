阿妹魅力無法擋 歌迷忍受飢寒逾12小時搶搖滾區

藝人張惠妹台東跨年演唱會正常舉行，昨天深夜11時就有歌迷，裹著厚厚的外套，忍受刺骨寒風、餓著肚子排隊逾12小時，就為領取能進入搖滾區的手環。

台東縣政府今天表示，截至上午10時30分均未接獲中央流行疫情指揮中心進一步指示，因此台東晚上張惠妹跨年演出維持正常，中午12時過後開放進場。

阿妹演唱會場劃定舞台前搖滾區只能容納1萬5000人，目前實名制已有7萬多人登記參加演唱會，因此昨晚就出現有歌迷卡位等待領取能進入搖滾區的手環。

「阿妹魅力無法擋」在入口處管制的工作人員說，今天上午8時他到現場嚇了一跳，有一群年輕人已經在排隊，是為了中午12時能領到手環進入搖滾區；上午10時排隊人龍已約有500公尺長。

排在最前面的一群年輕人說，他們來自新竹，昨天晚上11時就到現場排隊，「實在冷到不行，還是要撐」，大家只能穿著厚厚的衣服蹲著擠在一起，好不容易熬到天亮，只要等到中午12時就能搶進搖滾區。

此外，商店也出現歌迷排隊搶購阿妹授權圖案口罩，「萊潔口罩與MEIGHT.O.NINE獨家授權款」首波鎖定回饋台東地區，要讓歌迷盡情享受演唱會之際也兼顧防疫，一起迎接2021的美麗烏托邦。