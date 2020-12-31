跨年預算高不敢喊卡？柯文哲：不會因錢賭注政治生命

北市府跨年晚會照常舉辦，由於上海也傳出有台灣入境的確診案例，是否大型活動還是有高度風險？但因今年跨年預算多，不敢喊卡？柯文哲今天表示，「沒有一個政治人物，會因為錢（經費）的東西，用政治生命去賭注」，柯說，還是要理性務實決策，他真的想了一個晚上。

對於這次被認為是「逆風」決策，是否承受相當大政治壓力？柯文哲說，他是外科醫師，做決策很少超過30秒，但這次的確想了12小時，就是想很久。

柯文哲說，北市府要建立理性務實決定政策的國家，甚至北市府一周前才辦過台北馬拉松，甚至北市府昨天還在辦尾牙，尾牙其實比跨年晚會還危險，但還是要「理性務實」，不要被「不合科學的恐懼打敗。」這個政治壓力很大，所以他想了一個晚上。

柯文哲表示，他是醫生出身，要花12小時收集資料，他的信仰就是要求各局處搜集資料，才綜合判斷，這是北市府的決策思考模式，才能做比較精準的決策。

不過柯文哲也坦言，目前北市府跨年以實聯制防堵疫情，但實聯制僅是做「事後的追蹤」，因為要建立「信用指數」還是要資料，但實聯制只是為了疾病管制追蹤用。

至於今年跨年，北市府管制區內有人流的總量管制，不過管制區外，若擠了數十萬人怎麼辦？柯文哲說，北市府也會加派員警，管制區外做一定程度的人數控管。

柯也呼籲，跨年晚會不一定都要全擠北市府前廣場，民眾也可以去國父紀念館、象山、大佳河濱公園等，北市府也會加派員警，管制區外做一定程度的人數控管。