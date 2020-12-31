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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

侯友宜：辦活動安全為主要考量 不樂見防疫漏洞

中央社 / 新北31日電

台北市跨年晚會照常舉辦，新北市長侯友宜今天表示，尊重每個單位的防疫措施，但舉辦任何活動應以安全、健康風險為最主要評估考量，大家都不樂見出現漏洞。

新北市長侯友宜今天上午到三重區視察第6處新北運動據點健身中心啟用試營運，並於會後接受媒體聯訪。

媒體詢及台北堅持舉辦跨年晚會，會不會成為防疫破口？侯友宜說，冬季是病毒好發期間，造成全球疫情升高、越來越嚴峻，尤其變種病毒來勢洶洶，他認為更要以嚴肅態度面對防疫，特別是舉辦大型集會活動，除要嚴格採取實名制，更重要的是如何縮小規模，讓活動辦得更健康。

侯友宜強調，防疫絕對優先，安全絕對優於一切，舉辦任何活動都要以安全、健康風險為最主要評估考量，萬一沒有做好防疫而出現漏洞，這是大家所不樂見；每個單位都有自己的考量，他尊重各單位的防疫措施，務必要落實做到位。

此外，有關新北歡樂耶誕城提前4天關城，侯友宜重申，所有活動以安全為最高考量，因為疫情瞬息萬變，必須要快速反應，例如八里煙火就因為沒有辦法採取實名制取消。

侯友宜進一步說，新北歡樂耶誕城很多戶外集會，早就因為沒有實名制取消，這段時間他一直在看整個疫情，面對英國變種病毒來勢洶洶，傳播力更高，絕對不要造成防疫破口，更何況接下來3天的元旦連續假期，若民眾都湧向新北歡樂耶誕城，造成更難管控，因此提前關城，「請大家共體時艱面對」。

至於是否會呼籲台北市長柯文哲也應該共體時艱，侯友宜僅笑說，謝謝，大家一起面對來勢洶洶的疫情，全力以赴。

跨年 疫情 新冠肺炎

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