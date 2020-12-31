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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

北市跨年活動照常舉辦 警規劃3階段交管

中央社 / 台北31日電

台北市政府今天宣布2021跨年晚會照常舉辦，府前廣場管制區下午3時將開放入場，北市警局規劃從晚間7時起，活動周邊實施三階段交通管制。

北市府今天宣布跨年晚會照常舉辦，府前廣場管制區下午3時開放入場，須量體溫、戴口罩、完成實聯制才能進入，且要攜帶手機，以利接收防疫資訊，管制人數上限由原本8萬人，下修為4萬人，晚會表演自晚間6時30分開始。

北市警局交通大隊表示，「台北最HIGH新年城-2021跨年晚會」晚間6時30分將在市府前廣場舉辦，因活動遇下班車潮，晚間7時起規劃實施三階段交通管制。

警方指出，第一階段為晚間7至8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制區內車輛只出不進。

第二階段從晚間8至10時，除第一階段管制範圍外，擴至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制區內禁止車輛進出。

警方說，第三階段為晚間10時至明年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路與莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制區內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

警方表示，為因應前管制作為，從31日晚間10時起，基隆高架道路、環東和堤頂大道、信義快速道路、市民高架道路實施交通管制。

警方呼籲民眾避免開車行經管制區域周邊，建議東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路。

南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。

警方指出，管制區內停車場、路邊停車格均實施管制措施，參加跨年活動市民可搭公車及捷運，並利用3線散場接駁專車返程，相關訊息可至北市府跨年活動官網查詢。

跨年 疫情 新冠肺炎

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