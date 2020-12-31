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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

南投跨年晚會改線上直播 彰縣元旦升旗取消觀禮

中央社 / 31日電

南投縣政府今天宣布，今晚在縣立體育場舉辦的跨年晚會及清境跨年，都採線上直播，現場不開放民眾入場；彰化縣政府也宣布，明天早上的元旦升旗典禮，取消民眾入場觀禮。

南投縣政府今天發出新聞稿指出，南投縣副縣長陳正昇上午邀集文化局長林榮森、觀光處長陳志賢及相關人員，討論如何舉辦跨年活動，會中決定縣立體育場跨年、清境跨年活動照辦，但不開放民眾入場，民眾可透過南投縣跨年臉書粉絲專頁、YouTube等管道觀賞。

陳正昇指出，在兼顧防疫的前提下，線上直播應可滿足一些民眾的需要，如造成不便，希望民眾諒解，南投縣不能因為舉辦跨年活動，造成防疫破口。

彰化縣政府也在上午發出新聞稿宣布，為因應疫情升高，避免人潮群聚，取消明天早上在鹿港舉辦的元旦升旗民眾入場觀禮，活動地點改在彰化縣政府，典禮也改為線上直播。

民眾可透過彰化縣長王惠美臉書、花現彰化縣政府臉書等管道收看升旗典禮活動，至於在原古蹟健行部分視疫情狀況擇期再行辦理。

跨年 疫情 新冠肺炎

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