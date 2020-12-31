台中跨年晚會線上直播 盧秀燕籲民眾留在家裡

台中市雙主場跨年晚會，一場不開放民眾入場，採線上直播，另一場取消。台中市長盧秀燕今天表示，請市民儘量配合留在家裡看線上直播，由於有管制，也請民眾不要跑到現場。

因應國內出現英國變種病毒個案，台中市政府昨晚開會討論後決定，台中雙主場跨年晚會，位於水湳中央公園場不開放民眾入場，採線上直播；而在大里仁化公園場則直接取消。但麗寶樂園的跨年晚會到目前為止，仍然照常舉辦。

盧秀燕上午在市府接受媒體聯訪時指出，因為防疫要升級，地方政府還是要跟中央防疫指揮中心配合，經過滾動式檢討，決定機動式調整，包括今晚的跨年晚會、明天的元旦升旗典禮等，都要改線上直播，不開放民眾入場。

盧秀燕表示，至於大里場跨年晚會因為難以管控，恐怕造成民眾聚集，所以決定取消，另外台中市文化局明天在后里區麗寶賽車場舉辦的紙風車演出也取消，這些都是為了城市安全及民眾健康，請大家儘量配合，尤其寒流來襲，再加上有群聚危險，建議大家留在家裡看電視，同時跟家人親友也能聚一聚。

對於麗寶樂園的跨年晚會仍照常舉行，盧秀燕說，中央防疫指揮中心目前並沒有禁止民間或商家舉行活動，不過舉辦活動必須遵守防疫原則，包括戴口罩、不能飲食等，市府會特別要求舉辦單位遵照中央防疫中心所做的一切規範。

水湳中央公園跨年晚會不開放民眾入場，盧秀燕提醒，現場會設封鎖圈，工作人員及警方都會在現場適度管制及柔性勸導，請大家儘量配合。此外，元旦升旗典禮也不開放民眾入場，有興趣的民眾可以線上觀禮。