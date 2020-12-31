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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午10點30分親自宣布，北市府跨年晚會照常舉辦。記者林麗玉/攝影
台北市長柯文哲今天上午10點30分親自宣布，北市府跨年晚會照常舉辦。記者林麗玉/攝影

台北市長柯文哲今天上午10點30分親自宣布，北市府跨年晚會照常舉辦，不過人流總量管制將由8萬人，縮減為4萬人。柯文哲說，北市府英國變種病毒確診案例並沒有進入社區，也與衛福部長陳時中確認過，北市府跨年晚會照常舉辦。

柯文哲說，北市府會做適當的準備，但不會被不理智的恐懼打敗，理性務實決定政策。柯文哲也提出五大提醒，第一，保暖要做好，還有戴口罩、禁止飲食，回到家請先洗手，第五，人數規劃為每一平方米站兩人，會規劃分區管制人數。

柯也說，今晚要來跨年的要帶身分證或下載台北通APP。

今晚就是跨年夜，柯文哲今天上午將宣布，北市跨年目前朝照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

北市府前舞台區域將設置3處管制點、24個入口，12月31日當天下午3點起才開放入場。民眾須戴口罩、先在出入口量測體溫、並完成實聯制才能進場，北市府將採每小時人數極大化方式進場，呼籲民眾不要提早來排隊。市府也會因應新常態，依照這兩天疫情變化，機動調整。

至於中央規定居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者和有疑症狀民眾不得參加。相關資料是否與中央勾稽？北市府表示，日前視訊會議，北市府已向中央提出救護站人員擔心會有發燒的人進來，但不知是誰，中央已經同意，北市府可以透過警察系統、中央也會開啟天網，監控這三類族群，若這三類人到跨年晚會現場，北市府稽查發現，就會由救護車全程防護送醫，由現場人力依不同狀況做不同處理。

北市府說，北市府今年基於防疫，跨年晚會舞台區域下修人潮總量以8萬人為上限，預估晚間6-7點、及跨年倒數前，會是兩波人潮湧入市府前廣場的高峰。至於管制區域內不得飲食，若飲食勸導不聽，將開罰三千元罰款。

北市府表示，跨年當天管制區內，若實聯制後民眾要出管制區外，北市府會幫忙蓋手章，可再度進入。

至於管制區外若有民眾聚集，北市府表示，北市府將派警察、志工等加強勸導不要群聚太密，但若還是很多人，只要戴口罩、保持社交距離，應該還是可以做好防疫保護。北市府也會在周邊架設大螢幕，包括國父紀念館、市府後門等都有大螢幕設置。

跨年 疫情 新冠肺炎

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