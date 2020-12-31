台中谷關、梨山跨年晚會改線上直播 不開放民眾參加

台中市政府昨晚宣布，今年台中跨年晚會水湳中央公園場改線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚。和平區公所原訂在谷關及梨山舉辦跨年晚會，考量疫情，今早決定改線上直播；梨山元旦升旗典禮也改為線上直播。

和平區公所今晚原訂在谷關及梨山舉辦跨年晚會，考量疫情，和平區長吳萬福今早開會後決定取消高山的雙主場跨年晚會；梨山元旦升旗典禮也同步改線上直播，不開放民眾參加。