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台中谷關、梨山跨年晚會改線上直播 不開放民眾參加
台中市政府昨晚宣布，今年台中跨年晚會水湳中央公園場改線上直播，取消民眾入場；大里仁化公園場跨年晚會取消；市府元旦升旗也改為線上直播，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚。和平區公所原訂在谷關及梨山舉辦跨年晚會，考量疫情，今早決定改線上直播；梨山元旦升旗典禮也改為線上直播。
和平區公所今晚原訂在谷關及梨山舉辦跨年晚會，考量疫情，和平區長吳萬福今早開會後決定取消高山的雙主場跨年晚會；梨山元旦升旗典禮也同步改線上直播，不開放民眾參加。
和平區長吳萬福表示，因應首例英國變種病毒境外移入確診，台中防疫升級，和平區「2021魅力谷關‧幸福梨山歲末迎新跨年晚會」及梨山元旦升旗典禮，改採線上直播方式進行，皆不開放民眾參加或觀禮，民眾可在家觀賞直播，既能防疫又能保暖。
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