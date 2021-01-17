快訊

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

週一清晨下探8度 週二起漸回暖

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

週一清晨北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫恐下探8至10度，週二起氣溫逐漸回升。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，17日晚到18日清晨會降到本次冷空氣的最低點，預計北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8至10度間。氣象專家吳德榮則表示，19日、20日氣溫將逐日回升。

週一清晨下探8度

中央氣象局表示，18日受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，水氣略減少，東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。19日起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，19日、20日迎風面東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳聖宇指出，17日晚到18日清晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8至10度間，要注意保暖。18日清晨的低溫過後，強冷氣團有稍微減弱的趨勢。預估北台灣白天高溫略回升至14至16度，感受上還是偏冷，中部及花東地區高溫17至19度，有些偏涼，南部高溫可達20至22度，相對較為舒適。

週二起氣溫回升

吳聖宇表示，入夜後到19日清晨仍有一次低溫出現的機會，尤其是西半部空曠地區配合輻射冷卻作用，預期仍有10度或以下低溫發生的可能性，務必要持續注意保暖，真正溫度較為回升要等到19日白天才會開始出現。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，19日、20日氣溫逐日回升，都為西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，21日持續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率，22日、23日鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣較不穩定，局部地區有較大的降雨；但為末期的模擬，需持續觀察。

【更多精采內容，詳見

天氣動態 寒流 降雪

延伸閱讀

日夜溫差近20度！ 吳德榮：明午後變天 北部愈晚愈濕冷

和煦冬陽還有兩天 吳德榮：周末變天再轉冷

明寒流南下「愈晚愈濕冷」冰封5度 下周一冷空氣接力襲

回暖上看26度！ 吳德榮：下周四強冷空氣有達寒流機率

相關新聞

北北基宜花大雨特報 今明兩天強烈冷氣團發威北部寒冷

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

週一清晨下探8度 週二起漸回暖

週一清晨北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫恐下探8至10度，週二起氣溫逐漸回升。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，17日晚到18日清晨會降到本次冷空氣的最低點，預計北部、東北部空曠地區以及近山區

今晚到明晨最冷！下探7℃ 後天回溫

受強烈大陸冷氣團影響，今天氣溫猶如「溜滑梯」，北部及東北部天氣寒冷；中央氣象局表示，今天北部及東半部雲量增多，將有局部短...

強冷氣團發威！愈晚愈冷北台灣明防大雨 下周一急凍7度

強烈大陸冷氣團發始發威。中央氣象局說，今晚起持續降溫，愈晚愈冷，今晚到明天整天北台灣留意降雨，甚至來到大雨等級。下周一清...

玉山、合歡山白雪皚皚 路面結冰濕滑注意安全

今天天氣轉暖，玉山、合歡山沒下雪，但山頭積雪配上藍天白雲美景如畫，吸引大批遊客賞雪景。不過登山步道和路面因為殘雪結冰、結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。