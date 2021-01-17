週一清晨下探8度 週二起漸回暖

週一清晨北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫恐下探8至10度，週二起氣溫逐漸回升。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，17日晚到18日清晨會降到本次冷空氣的最低點，預計北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8至10度間。氣象專家吳德榮則表示，19日、20日氣溫將逐日回升。

週一清晨下探8度

中央氣象局表示，18日受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，水氣略減少，東半部及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。19日起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，19日、20日迎風面東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳聖宇指出，17日晚到18日清晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8至10度間，要注意保暖。18日清晨的低溫過後，強冷氣團有稍微減弱的趨勢。預估北台灣白天高溫略回升至14至16度，感受上還是偏冷，中部及花東地區高溫17至19度，有些偏涼，南部高溫可達20至22度，相對較為舒適。

週二起氣溫回升

吳聖宇表示，入夜後到19日清晨仍有一次低溫出現的機會，尤其是西半部空曠地區配合輻射冷卻作用，預期仍有10度或以下低溫發生的可能性，務必要持續注意保暖，真正溫度較為回升要等到19日白天才會開始出現。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，19日、20日氣溫逐日回升，都為西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，21日持續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率，22日、23日鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣較不穩定，局部地區有較大的降雨；但為末期的模擬，需持續觀察。

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