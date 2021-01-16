快訊

社群網站封殺川普 Twitter的「民粹生意」不會就此止步

發熱衣洗錯一次「保暖度大降70％」4大洗滌地雷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發熱衣洗錯一次「保暖度大降70％」4大洗滌地雷曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流接連報到，路上行人無不穿著保暖衣物禦寒。本報系資料照／記者余承翰攝影
寒流接連報到，路上行人無不穿著保暖衣物禦寒。本報系資料照／記者余承翰攝影

近來寒流接連報到，各地低溫達10度以下，相關禦寒用品也因此大賣，其中發熱衣、發熱褲也掀起潮流，因為只要薄薄一件就可以有保暖效果，但因為發熱衣有特殊加工，洗滌上也與一般衣服不同，有許多眉角，甚至可能洗錯一次，保暖度馬上降低七成。

發熱衣的原理是來自於特殊的纖維結構，能鎖住身體散發的水蒸氣轉為熱能，但是如果用錯的方式，像是過熱的水以及過度搓揉，可能會導致它失去原本功效，因此有四種洗滌方式相當重要。第一，不要用熱水洗，熱水會破壞發熱衣材質，甚至可能變形，建議先參考衣服上清洗標示。

第二，不能丟烘衣機，在台灣潮濕天氣，民眾喜好用烘衣機讓衣服更快變乾，但是發熱衣如果丟進烘衣機，恐怕會破壞其保暖性，建議還是採用自然風乾。第三，不宜過度搓揉，發熱衣屬於特殊材質，如果大力搓洗會將纖維、塗層破壞。

最後一點，不使用特殊洗潔精，像是漂白水或是衣物柔軟精，這些都有可能破壞發熱衣本身結構，如果想要讓發熱衣壽命持久，建議還是用一般的洗衣精或是洗衣粉比較好。

另外發熱衣也不是人人都適合穿，皮膚科醫生也提醒，發熱衣為保暖，大多會貼緊肌膚，流汗後容易悶在衣服內，又濕又熱，因此建議在攝氏10度以下低溫穿著。有異位性皮膚炎、痘痘肌或乾肌膚質的人不太適合，建議改採「洋蔥式」穿法保暖。

天氣動態 寒流 降雪

延伸閱讀

寒流來襲發熱衣夯 醫師：這4種人可能愈穿愈癢

全台急凍！穿發熱衣禦寒卻愈穿愈癢？不會熱？ 專家曝「保暖禁忌」小心冷到

太冷啦！超保暖「阿嬤神毯」睡到流汗 網驚呼：這條大家都有

【生活英文】天氣冷颼颼！「暖暖包」、「發熱衣」的英文怎麼說？

相關新聞

強烈冷氣團下午襲台 吳德榮：北部愈晚愈濕冷

中央氣象局發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今晨至上午苗栗縣有6度以下氣溫(橙色燈號...

發熱衣洗錯一次「保暖度大降70％」4大洗滌地雷曝光

近來寒流不斷，低溫達10度以下，相關禦寒用品也因此大賣，其中發熱衣、發熱褲也掀起潮流，因為只要薄薄一件就可以有保暖效果，但因為發熱衣有特殊加工，洗滌上也與一般衣服不同，有許多眉角，甚至可能洗錯一次，保暖度馬上降低七成。

陳吉仲：虱目魚寒害救助 先撥4縣市

連續幾波寒流造成南部農漁業災損，農委會主委陳吉仲昨到台南視察養殖漁業寒害時表示，虱目魚寒害已列入天然災害現金救助標準，行...

寒流一波波 太魯閣梅花盛開

連續幾波寒流，花蓮太魯閣國家公園內，包括天祥、布洛灣台地等處，梅花綻放，目前花開約8成，是最佳賞花期，接著還有一波寒流，...

強烈大陸冷氣團明報到 北台灣下半天將「變天」

把握明天上午好天氣，下半天就要變天了。中央氣象局說，受到強烈大陸冷氣團影響，北台灣明天下半天天氣明顯轉變，該波冷空氣要到...

合歡山公路部分結冰 翠峰到大禹嶺夜間封閉

合歡山部分背陽路面今天仍結冰，夜間更冷，結冰機率更高，公路總局宣布，晚間7時到明天清晨7時預警封閉省道台14甲線南投縣翠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。