發熱衣洗錯一次「保暖度大降70％」4大洗滌地雷曝光

近來寒流接連報到，各地低溫達10度以下，相關禦寒用品也因此大賣，其中發熱衣、發熱褲也掀起潮流，因為只要薄薄一件就可以有保暖效果，但因為發熱衣有特殊加工，洗滌上也與一般衣服不同，有許多眉角，甚至可能洗錯一次，保暖度馬上降低七成。

發熱衣的原理是來自於特殊的纖維結構，能鎖住身體散發的水蒸氣轉為熱能，但是如果用錯的方式，像是過熱的水以及過度搓揉，可能會導致它失去原本功效，因此有四種洗滌方式相當重要。第一，不要用熱水洗，熱水會破壞發熱衣材質，甚至可能變形，建議先參考衣服上清洗標示。

第二，不能丟烘衣機，在台灣潮濕天氣，民眾喜好用烘衣機讓衣服更快變乾，但是發熱衣如果丟進烘衣機，恐怕會破壞其保暖性，建議還是採用自然風乾。第三，不宜過度搓揉，發熱衣屬於特殊材質，如果大力搓洗會將纖維、塗層破壞。

最後一點，不使用特殊洗潔精，像是漂白水或是衣物柔軟精，這些都有可能破壞發熱衣本身結構，如果想要讓發熱衣壽命持久，建議還是用一般的洗衣精或是洗衣粉比較好。

另外發熱衣也不是人人都適合穿，皮膚科醫生也提醒，發熱衣為保暖，大多會貼緊肌膚，流汗後容易悶在衣服內，又濕又熱，因此建議在攝氏10度以下低溫穿著。有異位性皮膚炎、痘痘肌或乾肌膚質的人不太適合，建議改採「洋蔥式」穿法保暖。