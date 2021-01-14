他逛軍用品店發現「禦寒寶物」 退伍過來人讚：差點忘記它

寒流一波接著一波襲來，氣溫驟降讓人不想離開被窩，近日電暖器、暖暖包等禦寒用品都搶翻大缺貨，明（15）日深夜又有強烈大陸冷氣團報到，有網友發現另一款禦寒神器，大讚「騎車超暖的」，也引出不少網友分享心得。

一位網友在PTT八卦板發文表示前陣子知道有寒流要來，加上缺外套，於是到軍用品店逛，意外發現一款國軍的空軍外套，從原PO貼出的照片可以看到深藍色的外套內裡、領子都有鋪毛，他買回家後驚覺這件外套根本是禦寒神器，「才1200元，肥宅我騎車超暖的，有沒有這件外套的八卦？」

網友發現一款禦寒神器，大讚「騎車超暖的」。圖／取自PTT

文章也引發網友熱烈討論，許多當過兵的人紛紛留言「比羽絨外套還暖和」、「退伍穿到現在，還沒買過新外套」、「退伍時被強制繳回，都忘記還有這種寶物」、「現在這顏色喔？以前我們是綠色的」、「軍衣的質感真的都還不錯」、「海軍的外套也很暖喔」、「外島用的大衣才猛」、「海巡的蠶絲夾克真的極品」、「陸軍也有厚外套阿，真的保暖，可惜都繳回了」、「這麼猛喔，我也來買一件」、「好燒喔，害我也想去買一件家裡穿」。

也有專業的網友指出我國國軍外套的外套有一款「毛領版」神秘設計，全絨毛內裡，防寒效果比一般版的好，「一定要加購毛毛領，天氣冷很舒服」、「毛毛領款才是超級暖」、「羊毛手套也很實用」。