過期暖暖包不要丟！網友挖出「過期九年」還是超熱

最近天氣特別冷，家家戶戶都翻出厚衣厚被嚴陣以待，連帶也造成各式防寒用品熱賣。很多人就發現以往隨處可見販賣的暖暖包，現在似乎大缺貨。《我愛全聯-好物老實説》就有網友表示，因為暖暖包缺貨，她只好翻出家裡過期9年的「小白兔暖暖包」，沒想到使用起來「威力依然強大」，也詢問網友是否有比她過期更久卻還能用的。

因為台灣近幾年多是暖冬，許多網友們也都還留有過期的暖暖包，也各自分享過期暖暖包的使用心得「挖出七年的還是很暖」、「以為過期那麼久應該是不熱了，沒想到還是很續熱」、「我家有2011年跟2013年製造的，2013年的依舊熱無比，2011年的熱度有比較弱，過期的小白兔還是很好用的」、「鐵粉沒有保存期限」。但也有人表示「2009年的，硬梆梆，熱不起來了」、「原來過期還能用，超後後悔之前把一整箱丟掉」。

除了暖暖包以外，南部還出現電暖器缺貨的情況。賣場也表示可能北部真的比較冷，才需要出門也帶暖暖包。煤油、煤油暖爐也都是熱賣商品，有些網友則推薦懷爐，認為「熱度比暖暖包足夠，雖然要添油點火比較麻煩，但不但有精油香味，也比較環保。」