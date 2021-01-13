快訊

方仰寧接南市警局長 時代力量：一路升官 警暴究責去哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平山賞雪撞見比基尼辣妹群 男網友暴動「我先去救援了」

聯合新聞網 / 綜合報導
一男子上太平山賞雪，撞見一群辣妹勇穿比基尼入鏡，笑稱「一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了」。 圖擷自爆廢公社公開版
一男子上太平山賞雪，撞見一群辣妹勇穿比基尼入鏡，笑稱「一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了」。 圖擷自爆廢公社公開版

入冬後近半月內連三波寒流，宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪，處處都是美景，吸引諸多民眾、攝影好手前去，社群出現不少網美打卡。不過今日（13）有一男子上山，撞見一群辣妹勇穿比基尼入鏡，笑稱「一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了」。

今日下午，該名目擊男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，開玩笑表示「今日太平山上險象環生，一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了，需要各位的祝福」，並下個人結論「我看這是蓬萊仙山吧」，貼文3小時內就破萬人點讚。

照片中可見，辣妹團一行人大約6、7人，定點後直接脫下黑色系外套厚衣，三位女子搖身一變，全部穿著紅白色搭配的平口比基尼，還戴有相似的頭飾，連鞋子也統一高度，拍照姿勢著重在臀部，有網友猜測「這都模特兒吧？屁股也太漂亮惹」。

網友們紛紛在留言區標籤朋友呼朋引伴，有人打趣說「我雪鏈上好了，準備出發救援」，還有人說「年輕真好」、「各位女友＆老婆……該撥電話給另一半了」，但也有人質疑「只有我覺得是在作秀嗎？」

寒流 降雪 比基尼 太平山 正妹

延伸閱讀

太陽出來了！宜蘭太平山今晨迎金黃色日出　遊客嗨翻

新婚夫妻攻雪霸賞雪度蜜月！3天走60公里山路「虐爆雙腳」

追雪族注意！宜蘭太平山11、12日中午起禁入園 冷氣團來襲

寒流連襲！ 太平山入夜低溫再下探公告第3波入山管制

相關新聞

氣喘族注意！寒流減弱偏東風 未來三日擴散不佳空品差

環保署表示，昨日白天起寒流減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，白天起寒流減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，竹苗以南位於背風側，擴散...

美呆了！合歡山回溫出大景 陽光露臉照白雪

入冬第三波寒流前天報到，連續2日降雪讓合歡山降下今年以來最大雪量，積雪厚逾10公分，但隨氣候轉為乾冷，天空放晴，高山雲霧...

武陵農場零下近4度！大片「冰柱美景」曝光

今天中部地區氣溫回溫出太陽，武陵農場今天早上氣溫近零下4度，紫藤溫室內出現大片冰柱美景，農場表示，連日寒流低溫，幸好櫻花...

太平山賞雪撞見比基尼辣妹群 男網友暴動「我先去救援了」

入冬後近半月內連三波寒流，宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪，處處都是美景，吸引諸多民眾、攝影好手前去，社群出現不少網美打卡。不過今日有一男子上山，撞見一群辣妹勇穿比基尼入鏡...

百岳之首玉山今年第一場瑞雪皚皚 遠眺銀白世界太迷人

寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的最高峰玉山降下今年第一場瑞雪，積雪不深，隨著溫度上升，積雪慢慢消融，嘉義生態...

【重磅快評】寒流猝死非突發 政府跟著喊冷最糟糕

跨年之後一連幾波寒流，台灣從北到南分傳猝死事件，清晨、黃昏兩個時段，救護車鳴笛急駛聲不絕於耳；保守估計猝死人數至少一百七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。