太平山賞雪撞見比基尼辣妹群 男網友暴動「我先去救援了」

入冬後近半月內連三波寒流，宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪，處處都是美景，吸引諸多民眾、攝影好手前去，社群出現不少網美打卡。不過今日（13）有一男子上山，撞見一群辣妹勇穿比基尼入鏡，笑稱「一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了」。

今日下午，該名目擊男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，開玩笑表示「今日太平山上險象環生，一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了，需要各位的祝福」，並下個人結論「我看這是蓬萊仙山吧」，貼文3小時內就破萬人點讚。

照片中可見，辣妹團一行人大約6、7人，定點後直接脫下黑色系外套厚衣，三位女子搖身一變，全部穿著紅白色搭配的平口比基尼，還戴有相似的頭飾，連鞋子也統一高度，拍照姿勢著重在臀部，有網友猜測「這都模特兒吧？屁股也太漂亮惹」。

網友們紛紛在留言區標籤朋友呼朋引伴，有人打趣說「我雪鏈上好了，準備出發救援」，還有人說「年輕真好」、「各位女友＆老婆……該撥電話給另一半了」，但也有人質疑「只有我覺得是在作秀嗎？」