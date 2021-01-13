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百岳之首玉山今年第一場瑞雪皚皚 遠眺銀白世界太迷人

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供

寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的最高峰玉山降下今年第一場瑞雪，積雪不深，隨著溫度上升，積雪慢慢消融，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，上午冒著低溫騎機車上山，在玉山登山口塔塔加，拍攝玉山雪景，玉山群峰一片銀白世界，瑞雪皚皚兆豐年，雪景迷人。

玉山氣象站說，前天玉山最低溫負14.4度，夠冷、夠濕又有水氣，降下第一場雪，積雪不深，今天氣溫緩慢回升，最低溫負11.7度，民眾看到的雪景是前天的降雪，今天未下雪，積雪融化時間看天氣狀況，這波寒流過去，玉山降雪機會不大。

蘇家弘說，前天玉山大雪紛飛，玉山群峰翠綠山林瞬間變成銀白世界，雪線在標高3952公尺的玉山主峰，變成美麗銀色世界，吸引許多遊客開車上山賞雪景，沿途觀察生態豐富，部分台灣獼猴趁天氣回溫，跑出來在路旁曬太陽取暖，相互理毛。

蘇家弘表示，除玉山主峰銀白世界，阿里山公路105K至109.5K路旁全部結霜，在塔塔加遠眺玉山主峰雪景，還可看到登山客；入冬寒流一波波，但玉山雪況不如中北部高山，去年元月底玉山降雪

超過25公分，創下玉山20年來雪量最大、最廣紀錄，今年雪況不如過去，氣象人員說，主因是水氣濕度不夠。

寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
台灣獼猴趁天氣回溫，跑出來在路旁曬太陽取暖，相互理毛。圖／蘇家弘提供
台灣獼猴趁天氣回溫，跑出來在路旁曬太陽取暖，相互理毛。圖／蘇家弘提供
阿里山公路105K至109.5K路旁全部結霜。圖／蘇家弘提供
阿里山公路105K至109.5K路旁全部結霜。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供
寒流一波波，今天氣溫回升，前天台灣百岳之首的玉山降下今年第一場瑞雪，積雪未消融，在玉山登山口塔塔加遠眺玉山雪景迷人。圖／蘇家弘提供

天氣動態 寒流 降雪

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