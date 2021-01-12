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暖暖包缺貨！他著急下周寒流來怎辦 網推「超暖神器」可用3年

聯合新聞網 / 綜合報導
近日連3波寒流接力襲台，暖暖包等保暖產品大缺貨。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
近日連3波寒流接力襲台，暖暖包等保暖產品大缺貨。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

寒流襲來導致持續低溫，許多民眾紛紛搶買暖暖包，以致大缺貨。日前，一名網友詢問大家是否都已備妥暖暖包，釣出大批沒買到的網友一陣哀嚎，紛紛哭喊「有大大願意割捨的嗎？」不過，其他網友則不擔心，反而推薦替代神器「用懷爐，不用擔心缺貨！」

氣象局指出，周六將有下一波冷空氣，可能達強烈大陸冷氣團等級。而寒流在短短12天內接力連3波襲台，本周末可能再有寒流抵台，導致近日電暖器、暖暖包等禦寒用品銷量大增，熱門品項都賣完。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文詢問網友們是否都買到暖暖包？沒想到，一句問話勾起網友心痛之處，多數網友哭喊沒買到，紛紛留言「缺貨，不管啥牌子」、「嘉義缺貨」、「買不到，有大大割捨的嗎？」、「家裡附近的家樂福、全聯、藥局、美廉社都賣完了」。

對於暖暖包大缺貨，有網友就推薦替代神器，「用懷爐比較方便，不用擔心缺貨！」、「我都用懷爐，還有精油香味」、「覺得暖暖包不環保～可考慮用懷爐」、「用懷爐中～大學用到現在蠻超值的」、「有懷爐，目前用第三年了」。

懷爐是一款可置於懷中取暖的小型發熱器，過去有網友認為懷爐熱度較暖暖包足夠，但需另外添油點火，因此哪款比較實用仍依個人需求決定為佳。

懷爐是一款小型保暖神器。圖擷自維基百科
懷爐是一款小型保暖神器。圖擷自維基百科

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