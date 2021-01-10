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寒流瘋高山追雪 醫師籲穿雙防水鞋再上

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫師提醒上山追雪最好穿防水鞋。本報資料照片
醫師提醒上山追雪最好穿防水鞋。本報資料照片

這周的低溫全台多處高山飄雪，民眾也紛紛上山追雪，但卻也導致各種狀況頻傳。有三歲女童在合歡山區疑似高山症發作狂嘔不止，還有「神人」只穿拖鞋上陽明山，造成腳部凍傷。對此，高山醫學權威、醫者診所醫師王士豪表示，上高山前最好先給醫師評估，給予客製化的預防策略，且必須穿著防水保暖鞋子，才能安心上山。

花蓮市李姓遊客一家三口日前上合歡山賞雪，三歲多的女童在海拔2374公尺關原加油站就出現嘔吐不止、站不穩等狀況用兩瓶氧氣瓶仍無法舒緩症狀而送醫。

王士豪表示，根據研究，由於國小學童大腦較為飽滿，對壓力變化較為敏感，因此高山症的發生率約為四成五至五成，高於一般成人的三成。而學齡前幼童因處於語言發展階段，身體不舒服時不會表達，只能觀察其精神、活力、睡眠來判斷，因此若罹患高山症，風險又更高。

王士豪說，上高山最好先在中海拔處過一晚，例如上合歡山可先在清境過夜；但追雪民眾常常趕著看雪而直上高山，如果發現身體不適，則要「捨得放下美景」，否則可能造成腦水腫和肺水腫進而死亡。但最好還是上山前，能先找醫師評估，給予客製化的預防策略。

另外，台灣的降雪常常是「雨夾雪」，又溼又冷又冰，如果穿拖鞋或是一般鞋子上山，則可能出現凍傷或是「戰壕足」，造成腿部神經病變，而需要截肢。

「這位年輕人是年輕血液循環好，如果老人家、糖尿病患者這樣上山，後果更不堪設想」。王士豪建議，最好穿著防水的登山鞋加裝冰爪，裡面套雙毛襪再上山。如果真沒有這些裝備，至少要穿防水鞋或是雨鞋再上山。

天氣動態 寒流 降雪 高山症 保暖

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