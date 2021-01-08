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3同事翹班追雪 霸氣課長「開大絕」嗨爆全場：太帥啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
陽明山凌晨下雪，讓不少人前往欣賞美景。記者蔡翼謙／翻攝
陽明山凌晨下雪，讓不少人前往欣賞美景。記者蔡翼謙／翻攝

寒流來襲，陽明山、太平山都下起雪來，讓人不禁讚嘆銀白山色「真的美呆」。不過有上班族竟為了追雪，3人集體臨時「請事假」，造成其他同事困擾。對此，公司人事、課長也祭出絕招，讓眾網友大讚「太帥啦！」

一名網友今（8）日在臉書社團「爆廢1公社」指出，早上起床發現3名同事在凌晨3點時突然傳訊息，說要請一整天假「追雪」，而且還不是請特休，是直接先斬後奏請「事假」。這也讓原PO一下子要扛下3人的工作，不禁大吐苦水，「搞得好像這輩子都看不到雪」。

不過後來公司人事聲明，這3名同事通通被記曠職加扣全勤，年終考績直接打折。不只如此，部門課長再加碼，表示今天有上班的人中午就下班，公司更請客吃火鍋或燒肉，還說做完案子大家一起去看雪。

原PO表示，後來課長也真的下來一起陪大家趕完工作簡報，全員一起收拾東西用餐去，大家也準備看臨時曠職的3名同事，看到其他人現在和樂融融又是什麼心情。原PO也直呼，「幸好過年前就不用跟雷包隊友同組了！」

貼文一出，引起不少討論。不少網友大讚這名霸氣主管，「課長帥啦」、「這個主管不錯，期待3位請假同事是什麼表情」、「公司好棒，感覺感情很好」；也有人表示3名同事的行為不太好，「為了看雪請假？職代很倒霉欸，這行為不可取」、「如果我是老闆，就讓你放365天」。

天氣動態 寒流 降雪

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