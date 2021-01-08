陽明山降雪！男子騎「Ubike」上山欣賞 網讚嘆：肌耐力強

強烈寒流挾帶充足水氣，導致太平山、合歡山、陽明山紛紛降雪，而賞雪民眾多半都是開車，除了較安全外也能避免冷風吹拂。對此，今（8）日有網友觀看二子坪停車場的線上直播影片時，發現有民眾竟然騎Ubike上山，眾人看完不禁讚嘆他的肌耐力。

臉書粉專「DJ金寶」貼出一張照片，只見這名男子不畏強風從平地騎腳踏車到山上，一路克服地面濕滑的障礙，甚至有網友發現當事者在低溫下只穿一雙拖鞋，讓人打從心底佩服他的好體力。

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「哈哈，有綁雪鍊嗎？」、「太強了，為何不坐公車」、「真人版飆速宅男」、「勇者是你」、「竟然不會打滑，太厲害了」、「看樣子真的很愛雪」。