抹茶山撒糖粉啦！聖母山莊降冰霰加雪花 山友樂歪

強烈寒流南下，今宜蘭太平山、南山、明池、棲蘭神木園等山區陸續傳出雪訊，今中午11時許，海拔約900公尺的聖母山莊也降下冰霰，其中夾雜小雪花，突如其來的驚喜讓遊客樂翻天，羅東林管處預估，若明天仍維持低溫，有機會看到撒上「糖粉」的抹茶山。

聖母山莊步道終點因可以看到翠綠山巒，被日本部落客譽為「抹茶山」，今天中午左右，有山友在聖母山莊附近的三角崙山，發現山區飄起陣陣冰霰，夾雜不少小雪花，抹茶山被撒上糖粉的模樣，令在場山友驚喜，「沒上來真的太可惜！」

今下午2時許，前往抹茶山的步道附近，也下起冰霰，同樣夾雜小雪花，雖然山區起濃霧，但突如其來的驚喜仍讓山友開心不以。