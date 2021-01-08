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抹茶山撒糖粉啦！聖母山莊降冰霰加雪花 山友樂歪

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭聖母山莊今天下午降下冰霰，夾雜小雪花，令山友驚喜。圖／山友提供
宜蘭聖母山莊今天下午降下冰霰，夾雜小雪花，令山友驚喜。圖／山友提供

強烈寒流南下，今宜蘭太平山、南山、明池、棲蘭神木園等山區陸續傳出雪訊，今中午11時許，海拔約900公尺的聖母山莊也降下冰霰，其中夾雜小雪花，突如其來的驚喜讓遊客樂翻天，羅東林管處預估，若明天仍維持低溫，有機會看到撒上「糖粉」的抹茶山。

聖母山莊步道終點因可以看到翠綠山巒，被日本部落客譽為「抹茶山」，今天中午左右，有山友在聖母山莊附近的三角崙山，發現山區飄起陣陣冰霰，夾雜不少小雪花，抹茶山被撒上糖粉的模樣，令在場山友驚喜，「沒上來真的太可惜！」

今下午2時許，前往抹茶山的步道附近，也下起冰霰，同樣夾雜小雪花，雖然山區起濃霧，但突如其來的驚喜仍讓山友開心不以。

羅東林管處說，今天氣溫驟降，水氣足，因此聖母山莊有飄下瑞雪，但時間短暫，降雪、降冰霰時間不長；不過，若明天維持低溫，抹茶山降雪、降霰機率仍高。

宜蘭聖母山莊，今天下午降下冰霰，夾雜小雪花，令山友驚喜。圖／山友提供
宜蘭聖母山莊，今天下午降下冰霰，夾雜小雪花，令山友驚喜。圖／山友提供

天氣動態 寒流 降雪

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