合歡山降雪路面結冰 車輛打滑、拋錨事故頻傳

寒流發威，合歡山今天凌晨降下入冬初雪，鏟雪車機動出勤，因路面結冰，車輛打滑、拋錨事故頻傳，警方呼籲，山上氣溫接近零度，建議民眾選擇四輪傳動車輛、加掛雪鏈再上山。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁指出，今天凌晨3時起降雪或冰霰，雪量不多但持續，積雪約3公分，低溫也導致部份路面結冰，上山追雪民眾不少，海拔3150公尺的松雪樓都住滿人。

阮漢魁說，從中橫公路台8線太魯閣往上開，路面結冰路段包括台8線132公里慈恩段至碧綠神木段，台14線31公里處小風口至39公里處武嶺段路面結冰、飄雪。

公路總局已要求上山車輛須加掛雪鏈，今天上午車輛打滑事件還是不少。阮漢魁說，台14線32公里處水晶宮路段因是大陡坡，加上路面結冰，今天上午發生超過10件打滑、拋錨事件，還有車輛打滑，撞到路邊停放車輛。

阮漢魁說，經觀察事故車輛，多為老車、非四輪傳動車輛，呼籲上山民眾若要上山追雪，務必駕駛四輪傳動車輛上山，加裝雪鏈仍要小心慢行。