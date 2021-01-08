聽新聞
test
0:00 / 0:00
思源啞口清晨飄雪 白色世界如童話夢境
寒流發威，各地高山出現降雪，台中市和平區台7甲線45公里接近宜蘭交界處「思源啞口」今天凌晨飄起白雪，道路結冰，整片山林被白雪覆蓋，白色世界如童話夢境。
中央氣象局發布低溫特報，台中市和平警分局勝光派出所員警今天一早沿著台7甲線巡視轄區道路狀況，防止因路面結冰，車輛未加掛雪鏈通行造成危險。
台7甲線45公里近宜蘭交界處「思源啞口」今早飄起白雪，放眼望去，整片山林覆蓋著白雪，道路也結冰。和平警分局勝光派出所前台7甲線50.1公里，已實施交通管制，未加掛雪鏈車輛禁止通行。
和平警分局提醒民眾，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路，行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言