思源啞口清晨飄雪 白色世界如童話夢境

寒流發威，各地高山出現降雪，台中市和平區台7甲線45公里接近宜蘭交界處「思源啞口」今天凌晨飄起白雪，道路結冰，整片山林被白雪覆蓋，白色世界如童話夢境。

中央氣象局發布低溫特報，台中市和平警分局勝光派出所員警今天一早沿著台7甲線巡視轄區道路狀況，防止因路面結冰，車輛未加掛雪鏈通行造成危險。

台7甲線45公里近宜蘭交界處「思源啞口」今早飄起白雪，放眼望去，整片山林覆蓋著白雪，道路也結冰。和平警分局勝光派出所前台7甲線50.1公里，已實施交通管制，未加掛雪鏈車輛禁止通行。

和平警分局提醒民眾，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路，行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案。