雪霸369山莊飄雪 提醒山友雪地裝備不可少

雪霸國家公園海拔約3100公尺的369山莊今天凌晨3時許，開始飄下白雪，但因水氣不足，清晨降雪已停止，雪霸國家公園管理處提醒山友，近期入山切記做好保暖措施並備妥雪地裝備。

雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，氣象報告預測，受到寒流影響，凌晨苗栗地區將可能降雪，今天接獲保育志工從369山莊傳來訊息，果然3時許就發現天空中慢慢飄下白雪，儘管雪量不多，但保育志工仍表示：「氣象報告真的很準」。

提前入山的山友一早起床，看到369山莊周邊積雪，宛如在地面鋪上一層白色的地毯，雖然因水氣不足，清晨7時許降雪已經停止，但山友仍興奮地表示，看到銀白世界就像置身國外一樣，「太棒、太美了」，真是不虛此行。

林文和指出，雪季期間雪霸國家公園的雪山線8公里附近、10.4至10.9公里圈谷區域、大霸線9.6至10公里、大霸尖山霸基處、四秀線V型谷以及聖稜線的品田斷崖、素密達斷崖都是登山步道的高風險路段，呼籲山友應做好保暖措施，並備妥雪地裝備，才能入山，如遇山區氣候不佳，則建議更改行程，避免貿然登山。