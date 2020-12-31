元旦清晨低溫探6度 太平山有機會降雪

元旦各地溫度在10度上下，太平山有降雪機會，1月2日起有明顯回暖。中央氣象局低溫特報顯示，跨年夜至元旦清晨局部地區可能低於6度。氣象專家賈新興、劉沛滕表示，富貴角最低溫達4.3度，元旦清晨極冷，太平山有降雪機會，2日起才會有明顯回溫，要注意保暖。

元旦清晨溫度低

天氣風險公司總監賈新興表示，元旦清晨的溫度相當低，北部空曠地區溫度預計在10度以下，中南部受輻射冷卻影響，也可能有10度以下低溫，整體溫度在10度上下，到中午過後，才會回溫2、3度，但幅度並不明顯，真正明顯的回溫要至1月2日。

「31日一整天會非常冷，北部基本上不會超過10度。」賈新興表示，跨年夜平地最低溫出現在富貴角的4.3度，其次是五股的4.8度；本島局屬平地站最低溫，出現在淡水的6.4度，其次是新竹的6.9度，台北站的低溫在6:10分是7.6度；台北的中位數是8.5度，之後有再下修至7~9度，要保暖、戴帽子、戴手套。

2、3日逐漸回暖

氣象預報員劉沛滕表示，31日、1月1日都還會受寒流影響，預計元旦清晨前，各地氣溫8至10度，白天北台灣高溫逐漸回升至15度，中南部、花東高溫則回升到18至20度，1月2日寒流減弱，溫度才會有明顯回升；降雨主要集中在東半部、大台北地區，有局部降雨，西半部如桃竹苗以南，大多為多雲到晴的天氣；預估宜蘭太平山低溫仍在0℃上下，有降雪機會。

中央氣象局13時50分發布低溫特報，從31日至1日各地氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率，跨年夜至元旦清晨局部地區可能低於6度（橙色燈號）。2日清晨仍會受寒流影響，中部以北約10~12度，南部、花東約14~15度，各地逐漸感到回溫，全台高溫都可達20度以上，預估3日起各地會更溫暖。

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