年末急速冷凍！今晨苗栗三義氣溫3.7度 體感僅剩「負3度」
2020年最後一天（31日），強烈寒流襲捲全台，全台氣度急速下降，中央氣象局持續發布低溫特報，各地有機會出現10度以下低溫。稍早，氣象粉專「天氣即時預報」發文指出，今晨7點是這一波寒流最強時刻，苗栗縣三義鄉已出現「負3度」體感溫度。
粉專「天氣即時預報」表示，今晨7點是這波寒流最強之時，冷空氣主力已涵蓋整個台灣，其中苗栗縣三義鄉已出現體感溫度「負3度」的超級低溫，粉專特別提醒，這波寒流有低溫加上強風，請大家務必注意保暖！
另外，粉專提到，今晚至元旦清晨，雖然冷空氣會稍稍減弱，但在輻射冷卻作用下，仍會有一波低溫來襲。粉專也貼出苗栗縣三義鄉今晨6點的氣溫預報截圖，顯示昨至今天的溫度一路下降，如今僅剩低溫3.7度，且體感溫度來到零下「負3度」、濕度80%。
貼文下方也有各地網友分享當地最近氣溫，一名住在桃園平鎮區的網友就貼出截圖表示，當地僅剩6度低溫，但體感溫度卻僅剩1度，而住在新北林口的網友也指出，當地氣溫4.2度，體感溫度也只剩0度；留言串中也有不少台南網友貼圖分享，顯示當地溫度來到10度左右，而體感溫度也只剩6至8度，讓當地網友們直呼受不了，「騎車上班...手都冷麻了」。
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