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全台冷吱吱 陳時中夜訪街友贈暖暖包、口罩

中央社 / 台北31日電

寒流來襲，全台急凍。衛福部昨天公布全國街友避寒地圖，衛福部長陳時中昨晚也夜訪台北車站、艋舺公園街友，送上暖暖包、口罩、酒精等防疫物資，並提醒街友可到避寒處所休息。

中央氣象局表示，12月30日起全台有鋒面通過、寒流南下，各地氣溫將驟降至攝氏10度以下，12月31日及1月1日將是此波寒流最明顯的時候。

衛生福利部昨天深夜宣布啟動街友低溫關懷，並首次發布全國街友避寒地圖，全國共有17個縣市提供23處避寒處所，以及38處物資、熱食供應點，其中2縣市採走動式訪視服務。

除此之外，衛福部長陳時中昨天晚間也和衛福部次長李麗芬、台北市副市長黃珊珊、北市社會局長周榆修等人，一同夜訪台北車站、艋舺公園街友，送上暖暖包、口罩、酒精等防疫物資，並呼籲可至各地街友避寒處所休息。

衛福部指出，24日已請各地方政府結合民間社會福利團體，辦理街友關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋以及熱食，並安排有意願接受安置的街友到收容機構或臨時避寒處所安置。

衛福部呼籲民眾務必做好禦寒工作，並請社區民眾發揮鄰里守望相助的精神，在街頭若發現遊民朋友，特別是年老或體弱的街友，能協助通報各縣市政府社會局處，或撥打衛福部1957福利諮詢專線，讓政府及民間的資源能夠儘早介入提供協助。

此外，長者及心血管疾病患者應提高警覺，心血管疾病患者含心臟病、中風及高血壓等疾病，務必要規律服藥、定期回診，更重要的是定期量血壓，家中長輩也要注意保暖措施特別是頭部及四肢，除保暖衣服需足夠外，還要戴帽子及圍巾防風抗寒。

衛福部表示，政府平時對街友除辦理食物供應、儀容整潔、衛生保健、協助租屋與就業等輔導措施外，訂有「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」，當中央氣象局發布10度以下低溫特報即啟動關懷機制，由地方政府結合民間團體、志工、社工人員及警力等，加強對街友及弱勢民眾的關懷服務，包括電話問安、告知相關保暖禦寒資訊，發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所，對於無意願接受安置的街友，也加強勸導入住安置處所。

天氣動態 寒流 低溫

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