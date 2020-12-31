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停班課一覽／霸王寒流急凍全台！桃、竹部分學校宣布停課

聯合新聞網 / 綜合報導
太平山國家森林遊樂區整夜零下低溫，31日早晨園區樹枝結滿霧淞。圖/太平山莊提供
太平山國家森林遊樂區整夜零下低溫，31日早晨園區樹枝結滿霧淞。圖/太平山莊提供

2020年末受強烈寒流影響，全台極凍，中央氣象局持續發布低溫特報，各地有機會出現10度以下氣溫，部分地區更可能有6度以下低溫。桃、竹、宜蘭部分海拔較高的學校，考量師生上下課若遇道路下雪或結冰，恐有安全疑慮，故陸續宣布31日停班、停課一天。

31日全台停班課一覽

  • 桃園市：光華國小、高義國小、巴崚國小、三光國小、復興區立幼兒園華陵分班，31日全天停班、停課。

  • 新竹縣：新光國小、石磊國小、玉峰國小、秀巒國小，31日下午停班、停課。

  • 宜蘭縣：大同鄉、南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季），31日由學校自行決定是否停班、停課。

今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷。圖／取自氣象局網站
今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷。圖／取自氣象局網站

天氣動態 寒流 低溫 停課

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