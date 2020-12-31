聽新聞
test
0:00 / 0:00
停班課一覽／霸王寒流急凍全台！桃、竹部分學校宣布停課
2020年末受強烈寒流影響，全台極凍，中央氣象局持續發布低溫特報，各地有機會出現10度以下氣溫，部分地區更可能有6度以下低溫。桃、竹、宜蘭部分海拔較高的學校，考量師生上下課若遇道路下雪或結冰，恐有安全疑慮，故陸續宣布31日停班、停課一天。
31日全台停班課一覽
- 桃園市：光華國小、高義國小、巴崚國小、三光國小、復興區立幼兒園華陵分班，31日全天停班、停課。
- 新竹縣：新光國小、石磊國小、玉峰國小、秀巒國小，31日下午停班、停課。
- 宜蘭縣：大同鄉、南澳鄉位於山區的學校（如南山、四季），31日由學校自行決定是否停班、停課。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言