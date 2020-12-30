入冬首波寒流！網回憶「2016年霸王級」冷到台南都下霰

入冬首波寒流報到！今（30）日各地氣溫明顯驟降，31日北台灣低溫更下探6度，堪稱最冷跨年夜。對此，有網友憶起「2016年的霸王寒流」，並好奇詢問「當時大家都有出門嗎」，貼文掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，氣象局發布入冬以來首個低溫特報，因此想到2016年的霸王寒流，當時台北差點下雪，還好是假日不用上班，但還是有人在外面走動，「那時候大家都有出門嗎？是有什麼非去不可的目的地嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「當然有，下午在信義區還掉碎冰下來 有夠酷的」、「中壢市區也下雪，這輩子第一次看到」、「桃園下雪，站陽台快冷死」、「記得那陣子煤油缺貨有上新聞」、「第一次看到台南火車站的溫度計顯示5度」、「有，我在台北有看到下霰」、「那個時候在台南，連南部都下霰」。

也有網友討論到這次的寒流不算冷，「一般等級，2016年比較強」、「根本沒有很冷，2016那波才是真的冷」、「上次霸王寒流真的誇張冷 這次感覺就只是寒流」、「感覺這次還好不算冷，2016年比較印象深刻」。

對此，有鄉民認為入夜才會感受到寒意，「晚上會再降一波」、「等晚上，沒看氣象報告嗎？」、「最冷是晚上」、「根本還沒開始，深夜才會最冷」。