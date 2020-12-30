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網路上午瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」 當地警：假的

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
網路瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」影片，當地仁愛警分局澄清呼籲「錯誤訊息請勿跟風」。圖／讀者提供
網路瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」影片，當地仁愛警分局澄清呼籲「錯誤訊息請勿跟風」。圖／讀者提供

寒流今報到，全台灣急凍3天，氣象局也預告1千公尺以上山區有機會下雪，不少人關心山區雪況，社群平台、通訊軟體更瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」影片，引發民眾關注詢問，當地仁愛警分局急澄清打假，呼籲「錯誤訊息請勿跟風」。

中央氣象局指出，今天寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；北部地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。並預告1千公尺以上山區有機會降雪，太平山機率高，北部大屯山、七星山、竹子湖要碰運氣。

只不過，北部高山瑞雪還沒消息，網路社群平台、通訊軟體卻開始流傳一段「南投仁愛鄉下雪了！」影片，甚至註記「朋友分享，今天南投仁愛鄉下雪了！」引發想追雪民眾瘋狂詢問，當地警方急出面澄清是「錯誤訊息」，並呼籲請勿跟風。

仁愛警分局表示，今天仁愛鄉山區水氣不夠，到目前為止不僅沒有下雪跡象，清境、合歡山區甚至相當不錯，還能看到太陽露臉，網路卻瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」，害得警所詢問電話接不完，因此呼籲民眾那是「錯誤訊息請勿跟風」。

此外，民眾若想知道雪季即時路況，也可多利用參考公路總局即時影像監視器https://tw.live/hhs/，也可直接撥打太魯閣工務段 03-8610775、谷關工務段04-25951224、埔里工務段電話:049-2982066。

另考量高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局為確保行車安全，台8線大禹嶺、台14甲線合歡山區路段將從今天下午5時起實施預警性封閉，明天（31日）清晨決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

網路瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」影片，當地仁愛警分局澄清呼籲「錯誤訊息請勿跟風」。記者賴香珊／翻攝
網路瘋傳「南投仁愛鄉下雪了」影片，當地仁愛警分局澄清呼籲「錯誤訊息請勿跟風」。記者賴香珊／翻攝

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