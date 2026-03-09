5：4 中華隊擊潰南韓 經典賽史首勝韓

中華隊世界棒球經典賽從二連敗出發，跌得多深，反彈的力道就有多強。昨天寫下值得紀錄的一戰，鏖戰延長十局以五比四擊敗南韓隊，不僅保住晉級一線生機，更締造經典賽史首度擊敗南韓隊。日本隊昨晚四比三險勝澳洲隊，中華隊能否晉級八強，要看今晚六時南韓、澳洲隊交手結果。

我背水一戰 先後三轟帶來希望

面對輸球就淘汰的一戰，中華隊要強投有強投、要強打有強打，先發投手古林睿煬上場即鎮住南韓強攻，我先後三轟帶來希望無窮，第二局張育成、第六局鄭宗哲各打一擊陽春砲、第八局費爾柴德兩分砲，在正規九局三度領先，但都未能守成，雙方以四比四進入延長賽。

十局突破僵局制，中華隊派出因左手食指骨裂缺席打擊的陳傑憲擔任二壘代跑，連球評都驚呼連連。趁著蔣少宏的短打，陳傑憲以頭部滑壘，驚險地以受傷的左手搶碰三壘；隨後上場的江坤宇執行強迫取分，成功送回陳傑憲。中華隊取得第四度領先，救援投手曾峻岳登板把關十局下守成。贏球瞬間，許多人都哭了。

陳傑憲帶傷上陣 頭部滑壘立功

「在那個局面下，我當然是最佳人選，因為我只剩跑的功能。」陳傑憲說，感謝教練在最後階段讓他上場，「至少我的腳程有貢獻到，這樣就不會對不起我自己。」他事後回想，那個局面用頭部滑壘有點風險，但在高張力的情況下，根本沒辦法控制自己做什麼事情，很開心能做到，如果用腳部滑壘的話，相信出局機會較大，所以選擇用頭部滑壘，「即使受傷更嚴重，我覺得一切都值得了，畢竟是國家榮譽。」

中華隊隊長陳傑憲延長賽帶傷上場代跑，利用隊友觸擊短打撲上三壘後，高興地吼叫。特派記者余承翰／東京攝影

陳傑憲說，感謝隊友不服輸，感謝小小的台灣有這麼棒的凝聚力，有這樣的經驗後，未來在國際舞台可以發揮更好，讓大家知道，小小的台灣也是有實力，「從現在開始，在國際賽再遇到韓國，我們不會懼怕，也會有信心贏他們。」

總教練曾豪駒也說，「我覺得棒球就是這麼有趣，可以讓人很難過，也可以讓人很快樂。」他是在賽後才知道，這是中華隊經典賽史對南韓隊第一勝，終結四連敗，「南韓隊每次在經典賽都是精銳盡出，這幾天也有看他們的比賽，實力確實強悍，只想著要怎麼去反擊，最後我們成功了。」

「拿下勝利後，眼淚是不自覺掉下來。」陳傑憲說，知道球隊處於劣勢，但「球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

中華隊先發投手古林睿煬對南韓隊演出好投，大吼為自己打氣。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊一開始諸事不順，龍恩、李灝宇兩重砲因傷退賽，還在第一場就傷了陳傑憲。贏下最後兩戰後，中華隊保住晉級生機，接下來就是等今晚南韓隊與澳洲隊交手，需南韓贏澳洲，且澳洲得三分以上、南韓得八分以上，中華隊才能靠較優的對戰失分率，拿到飛往邁阿密的門票。