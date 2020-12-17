2020生態旅遊與永續觀光國際論壇邀請美國及日本黑琵保育重要研究學者共同探討生態保育及旅遊議題

雲嘉南風景管理處(以下簡稱雲管處)舉辦 「生態旅遊與永續觀光國際論壇」。邀請了多國鳥類組織、生態旅行業者、地方社區等團體及專家學者，進行有關保育、生態旅遊與永續觀光相關議題之研討與經驗交流，進一步建立交誼及維持密切合作關係。

國際黑面琵鷺後援聯盟(SAVE)共同創辦人Randolph T. Hester 教授以視訊演講並參與與談。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

本次專題演講邀請到國際黑面琵鷺後援聯盟(SAVE)共同創辦人 Randolph T. Hester及日本NGO保育團體Team Spoon創辦人為專題主講人，以黑面琵鷺及其他候鳥為主，探討生態保育及旅遊之議題。除此之外，更邀約國立師範大學榮譽教授王穎擔任演講主持人，以及國立成功大學教授王筱雯以水利及海洋工程的角度進行與談，為與會人員提供不同層面的觀點、分享更多元的經驗交流。

日本NGO保育團體Team Spoon創辦人土肥真人教授以視訊方式和現場進行與談。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

“What makes Ecotourism succeed.” (是什麼讓生態旅遊成功?) Hester教授從生態旅遊者的觀點分享推動生態旅遊不可忽視的項目，並提出生態旅遊成功的原因，包含：保護區的管理計畫、公部門支持的設施開發、當地社區獲得直接和永續的經濟效益及科學研究等等。並強調台灣西南岸豐富的生態物種及遊程，皆是台灣難能可貴的觀光資源。

身為NGO保育團體-Team Spoon的創辦人土肥教授，根據自身經驗與大家分享生態旅遊與社會環境相互影響的議題。其中，最讓人驚豔的莫過於Team Spoon透過黑面琵鷺的腳環和人們手上的戒指進行配對，與特定的黑面琵鷺做朋友，目前已有400多位會員和六隻黑面琵鷺成為朋友。並且指出透過生態旅遊，我們每一個人都將從根本上開始重新審視生態與社會的關係，培養願意學習的人，讓他們成為旅客，為生態旅遊增添價值，使其成為一個重要產業。

今年雖然因為疫情的影響，國外講者無法親自來台，但透過線上視訊、預錄等方式，眾多專家學者仍積極參與本次論壇，一同為生態旅遊及永續觀光努力。