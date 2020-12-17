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從雲嘉南看見臺灣賞鳥旅遊躍上國際

文 / 雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

2020雲嘉南賞鳥系列活動-生態旅遊與永續觀光國際論壇，邀請國內外學者分享台灣賞鳥旅遊發展潛力

雲嘉南風景管理處(以下簡稱雲管處)為提升國內外關心生態、欣賞鳥類的人口，並增進生態旅行的人次，於11/30-12/1舉辦「生態旅遊與永續觀光國際論壇」。為期兩天的論壇，邀請了20位國內外專家學者以主持、講者和與談人的身份，對國際賞鳥等生態旅遊主題進行經驗交流及分享。

南非Tropical Birding國際賞鳥導遊Keith Barnes以台灣濕地生態旅遊及保育為題進行演說。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供
南非Tropical Birding國際賞鳥導遊Keith Barnes以台灣濕地生態旅遊及保育為題進行演說。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

在「國際生態旅遊與台灣賞鳥旅遊發展」的專題討論，雲管處邀請了美國賓州州立大學講師Paul W. Shaffner、國際賞鳥導遊徐彥暉分享台灣未來生態旅遊的潛在機會。也邀約了世界級賞鳥導遊暨Tropical Birding 董事Keith Barnes和兩位講者進行與談，並由亞洲賞鳥博覽會(ABF)執行委員會余維道主持本次專題的討論。

主持人亞洲賞鳥博覽會 ABF 執行委員會執行委員余維道與主講人及與談人進行對談與談人；南非Tropical Birding國際賞鳥導遊Keith Barnes、美國賓州州立大學Paul Shaffner教授、綠野探索國際有限公司 徐彥暉執行長。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供
主持人亞洲賞鳥博覽會 ABF 執行委員會執行委員余維道與主講人及與談人進行對談
與談人；南非Tropical Birding國際賞鳥導遊Keith Barnes、美國賓州州立大學Paul Shaffner教授、綠野探索國際有限公司 徐彥暉執行長。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

Shaffner教授分享到，撒哈拉非洲野生動物園的旅遊業在推廣及導入生態旅遊方面，都有許多值得台灣借鏡的典範。雖然在英語旅遊市場中台灣文化、美食等行銷已漸趨完備，但國際上對台灣的荒野、生物多樣性和特有種的認知卻明顯不足，這也是徐彥暉導遊特別強調的重點：台灣有豐富的物種與生態，國內外卻鮮少人知道。兩位講者在本次討論中不約而同地提出台灣面臨的問題。除了向外行銷台灣生態旅遊的魅力之外，目前多數旅遊地缺乏英文觀光資源、在地社區的配合、環境維護、法規制定等，這些都是需要政府與非政府組織共同面對的課題。

關於前述之議題討論，Barnes導遊根據Tropical Birding的經驗，提出必須先瞭解台灣自己的濕地、生態等，才能因應不斷變化的生態旅遊市場。本次論壇期望不僅透過多位學者共同交流推廣生態旅遊，更期許旅行業者及台灣民眾一起持續保護生態資源與場域，以形成正向的生態循環，達到永續觀光降低對環境的衝擊。

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