國旅爆發再創高峰，深度特色旅遊夯

雲管處廣邀旅行業者參與生態旅遊與永續觀光國際論壇，促進賞鳥旅遊產業發展

在國際疫情尚未趨緩下，台灣國旅持續大爆發，國內旅遊相較以往更朝深度特色旅遊發展，這正是發展賞鳥旅遊的重要時機。為此，雲嘉南風景管理處(以下簡稱雲管處)積極舉辦賞鳥系列活動，並以11/30-12/1的「生態旅遊與永續觀光國際論壇」拉開序幕。不僅邀請國內外知名專家學者以視訊或是親臨現場的方式參與，更廣邀國內野鳥協會、旅行社等相關產業人員一同到場共襄盛舉，期望提高各國對臺灣深度旅行及永續觀光的認識與參與之意願。

Mark Wilkie導演分享透過影片宣傳生態旅遊。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

在「台灣賞鳥旅遊潛力與推廣」的專題討論中，台灣屢獲殊榮的野生動物紀錄片編劇及製片人Mark Wilkie親臨出席，以獨到的觀點分享透過故事性紀錄片做為媒介，推廣雲嘉南沿海地區成為國際賞鳥勝地，像是2009年由國家地理頻道製作獲獎的「灰面鷲傳奇」因翻譯成68種語言於166個國家放映，而打開台灣賞鳥的知名度。但Wilkie表示更值得關注的是，如果紀錄片的拍攝風格注重劇情的故事性，較有機會引起大眾的興趣，呈現在易於觀看的社群平台和電影上，能廣泛地讓民眾接觸甚至瞭解賞鳥等生態旅遊。

與談時間由主持人 環球科技大學觀光與生態旅遊系陳泰安副教授帶領進行討論交流與談人：生態記錄片Mark Wilkie導演、陳炳煌教授、鶴悠旅行社許建忠 總經理。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

另外，在本節討埨中，擔任主持人的環球科技大學副教授陳泰安、擔任與談人的東海大學榮譽副教授陳炳煌及台北鳥會資深解說員許建忠，除了分享國內賞鳥旅遊之相關經驗之外，也探討台灣賞鳥產業要如何走向國際。思考未來國際旅遊開放後，台灣要怎麼維持國旅賞鳥的熱度、吸引各國賞鳥人士來台。這正是後疫情時代下，相關產業人員需要思考的議題。