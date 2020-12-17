生態旅遊新常態 推動濕地旅遊行銷在地特色

雲嘉南風景管理處 (以下簡稱雲管處) 為行銷雲嘉南豐富的鳥況資源及發展永續生態旅遊推出「2020雲嘉南賞鳥系列活動」，結合產業業者共同行銷，增進地方經濟效益及觀光產值。並邀請20位國內外知名專家學者參與11/30-12/1「生態旅遊與永續觀光國際論壇」，就推動賞鳥觀光、濕地巡禮的議題進行經驗交流。

亞洲生態旅遊協會理事長Masaru Takayama以視訊演說並參與對談。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

專題討論「生態旅遊新常態-以濕地旅遊賞鳥為題」中，國際濕地科學家學會亞洲委員會主席方偉達擔任本節主持人，以其豐富的濕地專業知識和與會人員進行深入淺出的對談。羽林生態股份有限公司總經理王力平則分享了雲嘉南國家風景區的濕地對野鳥生態的重要性，不僅讓台灣可見物種多元，賞鳥密度更是世界第一。

羽林生態總經理王力平分享濕地對野鳥生態的重要性。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

此外，亞洲生態旅遊協會(AEN)理事長Masaru Takayama特別指出台灣在國際永續旅遊的各項標準中都有不錯的成績，並且在疫情爆發的情況下，仍能維持安全的旅遊環境，對於發展國際賞鳥觀光的台灣來說是一大機會。對此，東海大學榮譽副教授陳炳煌也以聯合國永續發展為題透過國際交流平台，發展臺灣賞鳥經濟學。

雲管處為行銷雲嘉南轄區內餐飲、住宿、伴手禮等相關旅遊產業，積極辦理推廣活動，期望在這波疫情下，台灣民眾與國外賞鳥人士可以認識到台灣西南沿海地區豐富多樣的觀光資源。所以，別再說雲林是觀光沙漠、嘉義只有阿里山、台南只有古蹟小吃了，雲嘉南的濕地旅行絕對是2020年國內旅遊不可不去的深度遊程！