借鏡國際案例 打造臺灣生態觀光島

「2020生態旅遊與永續觀光國際論壇」以黑面琵鷺等鳥類保育及地方觀光發展為討論主題，邀請國外專家學者透過遠距視訊分享不同的觀點，零時差互動讓本次論壇更加精彩豐富。

亞洲生態旅遊協會副主席Albert Teo透過線上視訊參與對談。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

在「生態旅遊與永續觀光發展之實踐」專題討論中，亞洲生態旅遊協會(AEN)副理事長Albert Teo針對生態旅遊共同的挑戰，分享過去30多年以來，他們是如何克服重重難關，既滿足旅客需求，又能提供原汁原味的生態旅遊及永續旅遊體驗。而國立臺灣師範大學Mucahid Mustafa Bayrak助理教授則透過兩個臺灣的案例，說明生態旅遊如何幫助或阻礙社區從地震或颱風等自然災害中重建起來，為地方旅遊業進行細緻且批判性的分析。

Mucahid Mustafa Bayrak教授分享為地方旅遊業進行細緻。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

擔任與談人的台南應用科技大學黃宗成校長及榮獲多項觀光局優質遊程的綠生活旅行社總經理王美月在與談過程中，針對在地生態旅遊分享實際執行經驗，提供許多未來提升雲嘉南地區旅遊的執行關鍵，包括在地優勢與遊客需求的結合、生態旅遊對觀光產業發展的重要性等等，拓展生態旅遊及永續觀光的視野及想像。

雲嘉南國家風景區管理處 徐振能處長(中左)與本次論壇國內外講師共同合影，透過國際交流與經驗分享，讓雲嘉南沿海地區獨有的生態與文化接軌國際生態旅遊。 圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處 提供

在論壇的最後，擔任主持人的國立台中教育大學吳忠宏教授不僅全程參與論壇，更綜合兩日的議題討論，透過台上台下的互動問答，讓與會人員思考雖然在後疫情時代台灣國旅表現不錯，但未來國界全面開放時，是否能依舊創造話題延續國內觀光熱度。

雲管處期望透過本次論壇借鏡國內外優秀案例，讓公部門及民間可以盤點梳理台灣在地觀光的發展與潛力，進而培育更多的賞鳥旅遊人才及產業專家，推廣行銷台灣西南沿海地區生生不息的自然生態資源。