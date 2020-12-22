旭富金屬納超量6倍開罰 鄭文燦：今晚任務結束撤離

桃園市旭富大火延燒鄰近5家公司廠房付之一炬，消防人員今晚在桃園紙廠最後殘火處理，旭富與消防局開會，董事長翁維駿等高層坦承廠內尚存2.5桶（375公斤）金屬納，市長鄭文燦今天傍晚再度視察表示，旭富申請金屬納超量6倍，請消防局依消防法開罰，並宣布消防弟兄今晚任務結束撤離。

旭富大火2度爆炸後，消防人員進行桃園紙廠最後一家工廠殘火處理今晚結束，消防局痛批廠方稱存放8桶金屬納危險化學物品未說實話「不顧消防人員安全」，旭富董事長翁維駿率主管與消防局救災指揮官明坤等人開會，確定廠方存放7桶金屬納，爆炸後剩下2.5桶約375公斤，將由旭富自行封存處理。

鄭文燦今天傍晚再度視察後表示，旭富大火的殘火搶救完成，消防員今晚任務結束撤離，今天發現廠方存放有2.5桶金屬納及4.5桶空桶，原申報1桶150公斤，現在申報超量6 倍，要求消防局依法開罰，要求旭富明天將剩下2.5桶移除，讓火場清理完成。

鄭文燦說，旭富大火造成空汙、水汙稽查，化學溶劑也確實影響水質造成水汙，他要求環保局依空汙、水汙規定開罰，此外針對全市700家申請化學品工廠年度稽查時，還要分批稽查是否超量。

他不客氣說，火場清理發現金屬納「是很危險的，等於旭富沒有說實話」，要求消防局依規定裁罰，他也會監督旭富必須明天移除 2.5桶金屬納，火場清理才算完成。