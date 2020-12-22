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製藥大火 鄭文燦：金屬鈉超量未申報將開罰

中央社 / 桃園22日電

旭富製藥公司20日爆炸起火造成1死1傷。桃園市長鄭文燦今天表示，旭富沒有說實話，廠內囤積的金屬鈉超量未申報，將依法開罰，另將逐批稽查市內約700家有申報化學品的工廠。

桃園市蘆竹區旭富製藥公司工廠20日中午發生火警，造成1死1傷，鄰近的鴻利紡織廠、桃園紙廠、東陽工業及國晟工業也受到波及，旭富製藥廠區昨天中午12時9分再度傳出爆炸聲響，經查為廠內存放的金屬鈉遇水產生反應，但無明火也未復燃。

桃園市長鄭文燦今天晚間前往視察殘火處理狀況，接受媒體聯訪時表示，經旭富製藥公司派員進行火場清點時，發現兩桶半的金屬鈉，另有4個空桶，但旭富只有申報1桶，初步研判超量了6倍，「旭富沒有說實話，讓情況很危險」，桃園市消防局將依消防法開罰。

他說，明天會監督旭富把這兩桶半的金屬納移除，讓火場清理可以完成，至於大致上的殘火處理，今晚已算搶救完成，消防員晚間就可開始撤退。

鄭文燦強調，已請環保局針對空污和水污的部分開罰，空污的部分，雖然沒有波及到民宅，但確實造成空污，水污的部分，化學品和溶劑也影響到水質。

另外，將請消防局和環保局配合勞檢處針對桃園市約700家有申報化學品的工廠，除了年度稽查之外，也要分批進行稽查，確認是否有超量的情況。

旭富 空污 鄭文燦

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