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旭富製藥廠大火已熄 波及周邊殘火估22日撲滅

中央社 / 桃園21日電
桃園市蘆竹區旭富製藥廠今（21日）中午又出現爆炸聲響，所幸未復燃釀災，桃園市政府消防局表示，目前只剩被波及的桃園紙廠及鴻利國際針織有限公司進行最後殘火處理，預計明（22日）撲滅。聯合報系記者季相儒／攝影
桃園市蘆竹區旭富製藥廠今（21日）中午又出現爆炸聲響，所幸未復燃釀災，桃園市政府消防局表示，目前只剩被波及的桃園紙廠及鴻利國際針織有限公司進行最後殘火處理，預計明（22日）撲滅。聯合報系記者季相儒／攝影

桃園市蘆竹區旭富製藥廠今天中午又出現爆炸聲響，所幸未復燃釀災，桃園市政府消防局表示，目前只剩被波及的桃園紙廠及鴻利國際針織有限公司進行最後殘火處理，預計明天撲滅。

旭富製藥公司工廠昨天中午發生火警，由於廠內堆放大量化學溶劑，加上東北季風助長火勢迅速蔓延，造成1死1傷，周遭多處廠房被波及，財務損失嚴重。經警消徹夜搶救，旭富製藥公司工廠的大火在凌晨零時3分完成殘火處理。

旭富製藥廠區中午12時9分再度發生爆炸，強烈震動讓附近民眾紛紛外出觀看，詢問「發生了什麼事」，受爆炸影響，廠區上方竟出現黃色蕈狀雲，原本已經熄火的廠區也再度冒出濃煙。現場消防隊員隨即撤出，圍觀民眾也紛紛走避擔心火勢復燃。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤指出，經調查再次爆炸聲響疑為廠內存放的金屬鈉遇水產生反應，雖然爆炸，但無明火也未復燃。

不過，業者直到消防人員上門才坦承廠內還存放有金屬鈉，讓殷明坤怒斥，「第一時間為什麼不跟我們講。」

殷明坤表示，目前製藥廠內還存有8桶、每桶160公斤，共1280公斤的金屬鈉，若在不知情狀況下安排隊員進入後發生爆炸，後果不堪設想。

他指出，這也是消防局為什麼要業者在第一時間完整明確交代相關原料的存放位置，讓消防局在進行作戰、部署、防護時能可以更完善。

殷明坤說，經過長時間搶救，目前只剩下桃園紙廠及鴻利國際針織有限公司在進行最後的殘火處理，但由於這2處廠房燃燒面積合計約1萬5000平方公尺，範圍大且堆放大量易燃物品、火載量太高，搶救作業有難度。

殷明坤指出，周邊火場偶爾會冒出濃煙但都沒有復燃，消防局目前是以1部怪手搭配2條水線的模式，進行小區塊逐步移除的處理方式；同時間內有3部怪手及6條水線作業，加速清理工作。

殷明坤表示，消防局目前投入近60人漏夜進行最後2處工廠的殘火處理，並持續派出人車在周遭工廠警戒，避免桃園紙廠或鴻利國際針織公司的灰燼波及周邊釀災，若一切作業順利，預計在明天下午到晚間可望將火勢完全撲滅。

爆炸 旭富

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